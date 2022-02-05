日本冬天天氣乾燥，有不少家庭都會用加濕器保持屋企濕度。雖然開加濕器有效維持氣道黏膜濕潤，為身體阻隔細菌，錯誤使用亦有可能導致生命危險。日本節目《ザ！仰天ニュース》日前報導一位男藝人因爲錯誤使用加濕器而患上肺炎，需即時入院並借助人工呼吸器保命。到底一個加濕器為何令他陷入生命危險呢?



（ザ！仰天ニュース 截圖）

在《ザ！仰天ニュース》分享自身經歷的會原雅一是一位搞笑藝人，因此他爲了溫存喉嚨狀態喜歡長時間開加濕器，不僅是冬天，夏天也會把濕度調至70%以上。每日習慣使用加濕器的會原在2020年3月開始身體出現不適，經常發燒，長期有疲勞感，更開始出現呼吸困難、臉色發白的症狀。

👉Omicron｜外套手袋如何避免帶病毒入屋？收納專家教5招家居抗疫

👇👇👇即睇日男患加濕器肺經歷👇👇👇

+ 7

在妻子勸説下到診所檢查的會原，被醫生轉介後即時入院。原因是他患上了間質性肺炎，令血液中的含氧量過低，炎症長期延續更會令細胞纖維化，更難治療。當天深夜，會原的病情持續惡化，必須連接人工呼吸器，並注入類固醇。進入深切治療部後一度生命垂危，危殆三日後病情漸趨穩定，才可以拆除呼吸器。

👉 東京領空大戰兩大鳥群爭地盤 紅領綠鸚鵡挑機烏鴉 居民:極危險

會原的醫生指他患上的是「加濕器肺」，是指對加濕器内部細菌、霉菌等等敏感的過敏性肺炎。加濕器的普及令加濕器肺的患者大幅增加。日本衛生局表示保持適當的濕度能有助維持氣道黏膜濕潤，從而阻隔細菌。不過他們建議的濕度是維持50%至60%之間，會原則習慣將濕度設定到70%以上。

過高的濕度會造成反效果，令空氣中更容易產生細菌，長期吸入人體就會產生敏感、發炎。會原開始出現症狀時是3月，而入院是5月7日，兩個月左右就惡化至有生命危險須入住深切治療部。

（ザ！仰天ニュース 截圖）

錯誤使用加濕器不會即時出現問題，而是經長時間慢慢發展，令人更難發現。症狀出現時可能會快速惡化。所以大家在保濕同時也要注意自己是否正確使用，並恆常清潔加濕器，才可以避免患上加濕器肺等等的健康問題。

同場加映：超巨型蝴蝶結成日本2022大熱潮物！女生讚瘦臉效果驚人：係我條命

新的一年除了關注PANTONE宣佈的年度代表色，相信大家也對2022年會流行甚麽潮流配件充滿興趣。日本節目《めざましテレビ》就報導最近日本街頭有不少女性佩戴各種蝴蝶結配件，成爲年2022年不可或缺的時尚配件之一。節目調查更揭日本女性愛戴超巨蝴蝶結的原因，其中一個原因竟然是可以令臉部顯瘦！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈