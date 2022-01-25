拍拖後應否與異性朋友保持距離？一位女網民表示，即使拍拖後，男友與青梅竹馬的女生依然態度親匿，還送了一條情人款式的頸鍊給對方作生日禮物，而事前女友並不知情。更令她妒火中燒的是，該女生還在Instagram炫耀，「認識10年，謝謝你一直都對我那麼好！」



男友送給青梅竹馬女生的生日禮物，在購物平台售價約港幣620元。（網上圖片）

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女友沒有生日禮物

台灣女網民林小姐在facebook社群「爆怨2公社」發文：「我以為有另一半後跟異性保持距離是基本的？」她表示，男友有一位認識10年的青梅竹馬女生，每次見面時態度親密，會勾手又會抱抱。她曾表達不滿，但男友卻說與女生情同「家人」。

她本已對此不滿，最近男友的舉動再刺激了她。女網民表示，一直知道和那位女生的生日很相近，男友對她說請吃飯慶祝生日，就不送禮物了，還選了高級餐廳Smith & Wollensky，她覺得男友還算是有心。然而，後來她卻發現男友居然送該位「家人兼閨密」一條頸鍊 👇👇👇 看女友發文重點及網民點睇👇👇👇

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「價錢根本不是重點」

該位女閨密生日，男友竟然送禮，還是一條情人款式頸鍊。女友生日，男友卻只是請食飯？女網民於是跟男友抱怨，但她引述男友說：「妳吃的餐廳還比較貴。」然而，女網民表示：「價錢根本不是重點，他光送東西沒先跟我說就已經很超過了......」 👇👇👇 位於台北的Smith & Wollensky有幾出名？男友請的那餐飯要幾錢？👇👇👇

網民：千萬不要相信

男友確實沒說錯，請女友到Smith & Wollensky食飯慶生可能就要2,000港元，至於那條頸鍊則只需約600港元。然而，女友也說得對，「價錢根本不是重點」。網民紛紛表示不相信男友，「千萬不要相信，我曾看過這種所謂的家人，實際上根本就是小三，最後還是上位了」、「我寧願要禮物也不要吃飯」，也有人說：「分啦！不懂避嫌，也不在乎妳的感受！」

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