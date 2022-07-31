黑仔不再！4大星座下半年大翻身　小人不見　機會在面前

認為自己還在泥潭中掙扎的小寶貝們，彆着急喲，你的福氣等等就到了！



白羊座

許多白羊在開年後依然很迷茫，整體狀態低迷，身邊小人還多，看不到出頭之日。這種情況下，其實不建議做出重大抉擇，比如辭職、分手等，因為很可能是一時衝動，容易後悔。這是應該蟄伏的階段，反正撲騰不出什麼水花，倒不如修身養性，先調整好心態。做好獨當一面的準備，別只想着背靠大樹好乘涼。

進入到下半年，運勢將有很大轉變，機會大門向你敞開，整個人都自信起來。能去到更好的平台重新開始，部分準備好的白羊也可考慮創業。

相關文章：2022年哪3個星座最風山水起？把握投資時機、開新財路令收益加乘

+ 9

處女座

目前，很多處女座被老闆的手掌壓得死死的，動彈不得。的確，誰遇到一個強勢控制或舉棋不定的上司不頭疼呢？工作的繁瑣和強度也只增不減，連軸轉的你以至於容易心不在焉丟東西，好在損失應該不大。不過，人際方面十分給力——夥伴並肩作戰的感覺不錯，能順利促成商業合作，情感也能給你帶來不少的慰藉。

年中後，職場宛如戰場，激發出你無限鬥志。這對於你未必是壞事喲，不僅能感到充實有價值，興許還能把一直以來的憋屈發泄出來。

相關文章：12星座好色女生排名！天蠍假正經、雙魚配合度高 但都不及一星座

+ 20

獅子座

年初，獅子的事業還不穩定，很多人會面臨改革、重組、甚至解散，各方面受到制約。你如履薄冰，必須有所捨棄，但沒法保證自己能有所得，這種身不由己的失控感簡直叫人抓狂！不過越是不爽，就越要收起往日的高調作風，儘量不被人抓小辮子。先苟活一把，有了日後再從長計議，不要因急於還擊別人的冒犯而因小失大。

上半年略顯壓抑，而下半年能突破人際、規章的束縛，按自己的想法做事。無論是跳槽、轉工、發展副業或是換個城市開始新生活，你都有更好的選擇。

天蠍座

其實2022對天蠍來說，即使是上半年也並不算苦，只是你容易被突如其來的桃花運打亂陣腳。有些人會沉迷玩樂不可自拔，沒法很好地平衡好感情和事業。而且，就連在遊戲、賭博、教育、創作等方面，你也能獲得諸多收益。這種一路高歌的好運勢，恐怕讓你得意到開始狂了，難免讓身邊人羨慕、嫉妒紅了眼。

下半年你會漸漸恢復低調，更加沉穩，投身實務，做出的成就更加令人信服。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】