【Running Man/RM/撕名牌/劉在錫/李光洙】《RM》以撕名牌打響知名度，不過近年改以其他小遊戲取代，正當人人以為成員開始跑不動，劉在錫卻透露兩個關鍵原因，更與前成員光洙有關。



《RM》現有7位成員 / IG @sbs_runningman_sbs

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韓國知名綜藝《Running Man》（《RM》）不知不覺已播出了12年，在剛播出的第600期特輯中，就設有Q&A環節讓7位成員們解答觀眾的問題。近年招牌遊戲「撕名牌」越來越少出現，很多人都以為是成員開始年紀大跑不動，其實背後另有原因。

近年「撕名牌」越來越少出現 / 《RM》截圖

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劉在錫表示：「玩撕名牌的時候有很多肢體碰撞，即使是遊戲，不過大家都很認真去玩。雖然有些畫面沒有播出，那些爭執也不是會吵架的程度，但難免會有壓力和傷感情。」因為遊戲太有代表性，節目初期為了綜藝效果更好，HAHA透露成員們很努力去控制身形。

劉在錫 / 《RM》截圖

除了玩得太認真傷感情，亦有很多人因此受傷及留下舊患，撕名牌的時候十分激烈，對於有舊患的成員而言不太友善。例如2021年退出《RM》的李光洙就是因為車禍傷到腳，即使一整年持續接受物理治療亦兼顧不到拍攝，最後忍痛宣佈因健康理由離開。

光洙（前排右二）/ IG @sbs_runningman_sbs

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節目組也曾試過以其他方式去玩撕名牌，或者想出更創新的企劃，但其實轉型過程也不容易。沒有撕名牌的時候，觀眾就留言希望恢復，不過播出撕名牌的時候收視率又會突然下跌，令這經典環節已很少再出現。

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