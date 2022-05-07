講到童年的愛情動漫，相信在大家心目中除了有兜兜轉轉，最後都係返埋一齊嘅浪漫橋段外，更令人印象深刻的地方，當然唔少得各個不斷係男女主角的關係之間，瘋狂從中作梗的綠茶婊！就算最後把她們的角色洗白，仍難解觀眾的心頭之恨。早前有網民討論動漫界哪位是綠茶婊中的表表者，這10位候選人你認為邊個最討厭？



無論是扮無辜實誘惑的行為，還是我唔鍾意但偏要同你爭的扭曲性格，這些令人睇到牙痕痕的行為，都是典型綠茶婊的必備技能。猶記得小時候看到《唱k小魚仙》裏的天城米兒，經常扮病、扮喊、扮柔弱要海斗關心，又耍心機阻住人哋發展，仲利用海斗失憶期間乘虛而入，每一個moment都睇到我想將白眼反到上天花板！

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除此之外，在日積月累的追動漫歲月裏，「八婆」並不只存在於浪漫的愛情故事中，就算是日常生活，平平淡淡的故事裏，這種人也從不缺席！比如《我們這一家》的春水吹雪，簡直是真人版的My Melody，經常利用自己所謂天然呆的性格，將他人的付出當作必然，甚至令他人受傷！

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其實講到尾都係要一個願打一個願捱，各種綠茶婊嘅舉動同心機先可以成功介入到一段關係，如果男方不是三心兩意、游離不定，又怎會搞到三方都咁痛苦！不過，作為一個正常的人，收兵、撬人牆腳的綠茶婊行為，識分就好啦，各位女生亦千萬別為了報復，而成為你最不想成為的人！

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同場加映：My Melody被公審Sanrio官方回應 細數Kuromi筆記裏鑿過的10宗罪

My Melody一向都是日本Sanrio最受歡迎的角色之一，除了有熱賣的精品外，更有一套以她為主角的卡通片《奇幻魔法Melody》。雖然她塑造的屬性是天然呆和可愛，不過近日有連登網民指出，Melody其實是一個充滿心機的綠茶婊，更將卡通片裏的種種惡行一一列出，當中她為Kuromi（可羅米）貼膠布的殘忍影片，還引起了網民的熱話，Sanrio更對My Melody的指控作出回應。

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