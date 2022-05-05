【婚禮限聚令2022/婚禮限聚令最新消息/限聚令婚禮人數/疫情婚禮/人情公價】疫下催生不少奇特的婚宴形式，有網友近日分享，他獲邀出席流水式婚禮，即是將婚禮斬件成多個時段以免違反限聚令。沒有食物又不能參與全程的婚禮，又需要付多少人情呢？



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婚禮限聚令下，不少新人都只好將結婚流程一改再改，近日就有網民收到新娘邀請，出席一個「流水式婚宴」，據了解該婚禮分為多個時段，每節為90分鐘，既可以邀請到更多親友，又不會違反現時20人的規定，不過新娘子就強調大家記得準時到達及離開。

場地是可以舉行婚禮的餐廳， 網民預料自己一定不在與主人家最親的20人名單內，分分鐘去到只能與新郎新娘合照，以及重看交換戒指的短片。加上流水式婚禮只有酒水提供，所以他只打算著得體面點出席，而且不用付人情。

分分鐘去到只能與新郎新娘合照，以及重看交換戒指的短片 / 《忘記你記得愛情》

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不料網民再收到新娘WhatsApp，提醒大家「記得喺Reception拎帖同回禮」，令他相當困惑應否要送人情。Taste Wedding負責人Jessica表示，在她負責的個案中都遇過同類情況：「疫情最嚴重嗰陣有個Wedding，因為限聚令問題唔能夠多過20人合照，所以新人都諗過流水式，不過最後都係揀改期。」

新娘提大家到時記得拎帖及回禮，令事主很困惑 / 《認識的妻子》

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疫下婚宴形式多樣，形式不算正統的婚禮又需要付人情嗎？Jessica指重點反而在喜帖上：「限聚令下都會係請啲親密嘅朋友，收得喜帖就要預咗要做人情。如果好似呢個Case咁，主人家冇咩餐飲提供的話，唔想去不妨直接拒絕，亦唔需要收帖。」

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如果收到喜帖又很抗拒，不想以現金作賀禮的話可以點做？Jessica建議可以禮貌地回送一張結婚賀卡，寫上對新人的祝福；決定出席的話，人情公價$600至$1,000都可以接受，最基本去酒樓或婚宴專門店都要$500，已是不成文規定。

婚禮限聚令2022最新防疫政策一文睇清

2022年5月5日至18日：

【1】餐飲處所每枱最多8人

【2】宴會人數上限20人

【3】晚市堂食至10時

2022年5月19日起：

【1】餐飲處所每枱維持最多8人

【2】宴會人數上限增至120人

【3】晚市堂食延長至12時

【4】婚宴場地可舉行卡拉OK、麻將、現場表演及跳舞等活動

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