流鼻血仰頭恐窒息？專家糾正6個急救錯誤：正確骨折/扭傷處理指南

不知道大家流鼻血時是如何做應急處理的呢？小時候大人都叫你要用紙巾塞住鼻孔或者抬頭按著鼻子，但事實上這個方法是大錯特錯的。有日本網站分享了一篇關於急救的謬誤，原來我們平常處理流鼻血、蚊咬、新鞋刮腳等的方法都是錯的？……



日本網站HAPPY PLUS早前分享一篇關於受傷時正確應急處置的文章。除了流鼻血時的處理方法之外，亦講到燙傷、拗柴、被蚊咬、𠝹傷和新鞋刮腳時的治療方法。原來有不少我們小時候學的處理方法根本無效，甚至有可能會導致問題惡化。到底遇到以下這6個情況時應該如何處理呢？

（HAPPY PLUS 截圖）

擦傷/𠝹傷

錯誤方法：先消毒然後貼上紗布，或讓傷口自然乾燥結痂。

正確方法：消毒藥水會減弱身體的自我修復功能，反而令傷口需要更多時間癒合。我們不應讓傷口變乾，而是選用能活用身體自癒力的濕潤療法膠布，才會令傷口盡快癒合。不需消毒傷口，用水清洗傷口後就貼上膠布吧。

流鼻血

錯誤方法：用紙巾塞住鼻孔，再抬頭或用力按住鼻梁。

正確方法：如果抬頭的話有機會令血液倒流堵塞氣道，塞紙巾也有可能在血液變乾凝固後拔出時做出二次傷害。所以其實應該低頭輕輕按住鼻翼，或者冷卻兩眼之間的額頭部份5分鐘後鼻血就會停止了。

（《スッキリ》 截圖）

蚊咬

錯誤方法：在被蚊咬的地方用指甲壓出「十」字來止痕。

正確方法：不應摸患處，而是用皂液清洗，再為患處降溫減輕痕癢，亦可以塗上止痕藥膏。

燒傷及燙傷

錯誤方法：塗蘆薈或摸耳珠

正確方法：應該立刻用流水冷卻燙傷部位，因爲蘆薈皮中的成份有可能會刺激到患處。用流水冲患處20分鐘冷卻，再貼上濕潤療法膠布處理才是最正確的方法。

（《スッキリ》 截圖）

拗柴

錯誤方法：用鎮痛貼、綳帶或運動貼布固定。

正確方法：用運動膠布固定患處的話有機會影響血液循環，所以用冰塊冷卻患處後，應該用夾板固定腳部靜養較佳。

刮腳

錯誤方法：忍到回家才消毒和貼膠布。

正確方法：不要忍痛，在開始感覺到痛的時候就應該做應急處置，保護傷口，並使用濕潤療法膠布。

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