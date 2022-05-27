日本日前宣佈將會在6月10日開始恢復接待外國旅客入境，並將地區根據風險劃分組別。雖然必須以旅行團方式入境，香港出發的旅客可以無需出示疫苗接種證明，入境後亦不需要檢測和隔離；令不少港人心動想請假去旅行。但是日本本地的市民又是怎麽看待這次「開關」的安排呢？



（《ANN NEWS》截圖）

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首相岸田文雄最近公佈由下月10日起開放外國旅行團入境，6月1日起亦會將一日入境限制總數由現在的1萬人上升至2萬人，並期望在月中重開新千歲和那霸機場的國際航線。消息公開後有不少日本人到網上發表對新政策的看法；有市民表示恢復旅客入境可以有助重建日本的經濟，但亦有不少人反對政策或感到擔憂。

（《ANN NEWS》截圖）

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早前首批外國旅行團由美國、新加坡、澳洲和泰國到達日本，將會在東北、關東、九州等12個縣觀光。根據《ANN News》報導，有美國旅客被訪問時表示認爲日本的防疫措施太森嚴，應該解除檢測、不用戴口罩及拆開食店隔板等防疫措施，讓外國人可以更充分享受旅程。

事隔兩年日本終於重新開放供應旅客入境，有日本市民表示很期待恢復到疫情前的熱鬧盛況，認為不少國家已經開放旅遊，現在以開放旅行團入境作爲「開國」的前導實驗是實事求是的明智決定。同時有位於觀光熱點的藥房和飲食店店主受訪時表示期待旅客購買力帶動經濟。

不過網上亦有不少網民表達對開關的不滿，批評政府沒有充分考慮政策對市民的影響。甚至有網民認爲對於非觀光行業的人們來説，政策百害而無一利。而且按風險劃分的組別中也存在不少無口罩政策的地區，任由這些旅客入境有機會導致集體感染。另一方面又網民亦提出猴痘蔓延，認爲政府的危機感不足。

Twitter有網民批評政府無能（Twitter：@kusomeganen、@hiruandon_mondo）

最多人感到不滿的部份是有即使政府開放外國旅行團入境，但他們依然沒有放寬國内的防疫政策，要求國民戴口罩並打疫苗。狠批日本政府無能「已經成爲一個完全依賴外國的愚蠢國家」；提出應該首先放寬對國内旅遊的限制，並改變對國民和旅客防疫要求的雙重標準。

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