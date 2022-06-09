2022DSE丨JUPAS八大醫護學科收生一文睇清 5科16分即有Nursing讀
【JUPAS/SSSDP/護理/Nursing/藥劑/Pharm/物理治療/PT】醫護相關學科收入較穩定，而且無論是哪間大學畢業，考獲執照後都有同等認受性，門檻又比醫科生稍低，成為不少學生的目標。《Opener》整合了各大院校的收生分數，一起看看吧！
UQ=Upper Quartile 上四分位數
M=Median 中位數
LQ=Lower Quartile 下四分位數
C=必修科；X=選修科
以下的JUPAS醫護學科包括中文大學、香港大學、理工大學及都會大學的護理、藥劑、精神健康護理、職業治療、物理治療、視光、放射治療系，其中門檻最低是都會大學(前名公開大學)的JSSU50 護理學精神科，LQ只是5科16分；考到較高分的話，不妨考慮理大「治療」三寶，出路前途都不錯，根據理大數字，2021年三寶畢業生平均月薪過3萬。
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中文大學 CUHK
根據中文大學的網頁，每年約有5000人報讀5年護理學士課程（JS4513 護理學），不過每年收生只有217個，2021年DSE中位數有29分已穩入此系。在2021年QS世界大學護理學科排名榜中，中大護理列為本地及亞洲首位。「學生交流計劃」是護理課程其中一項主要選修科目，畢業班學生差不多有一半人可以前往海外大學學習兩至三星期。
至於中大的藥劑學士學位（JS4525），則屬4年課程，根據其網頁介紹，從 2016-17 學年開始，該學系的招生人數 61 人，2021年DSE中位數有32分才可穩入此系。根據QS世界大學排名，香港中文大學位列全球藥學與藥理學科第34位，屬世界頂尖學科。而學生修畢4年課程後，須再完成為期一年的實習，才可正式註冊為執業藥劑師。
DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、M1/M2（如有）、選修科1、選修科2、選修科3（如有）
JS4513 護理學
計分方法：4C+2X
UQ：30
M：29
LQ：29
JS4525 藥劑學
計分方法：4C+2X
UQ：33
M：32
LQ：31
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香港大學 HKU
根據6月2日公布經大學聯合招生辦法（JUPAS）課程暫時報讀情況，香港大學頭三位熱門課程分別是護理系學士、工學學士（即Engineering）及文學士，其中將護理學放在Band A的考生有2,017個，惟課程學額僅210個，即平均9.6人爭一學額。
而在2021年QS世界大學護理學科排名榜中，港大Nursing排名第32，在香港則排名第2。其計分方法以最好5科計算，而去年的DSE收生紀錄，中位數達25分則可進入此系。而藥劑去年的收生分數更高，中位數要有38分才穩入藥劑系。
DSE各科參考成績：未有公開，只有UQ、M、LQ三個分數
5分或以上計算方法：5=5.5 / 5*=7 / 5**=8.5
JS6468 護理學學士
計分方法：Best 5
UQ：26
M：25
LQ：25
JS6494 藥劑學學士
計分方法：Best 6
UQ：39
M：38
LQ：37
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理工大學 PolyU
香港理工大學有較多醫療相關的學士課程，包括護理學、精神健康護理學、職業治療學系、眼科視光學、物理治療學，以及放射學。論競爭激烈度，以護理學(榮譽)理學士組合課程 - 精神健康護理學(榮譽)理學士課程為例，2021 年共有 292 名申請者將之填報於組別 A 的課程志願，但被成功取錄只有71 人，平均約 4.36 人競爭一個學額。
DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、選修科1、選修科2、選修科3（如有）、M1/M2（如有）
5分或以上計算方法：5=5.5 / 5*=7 / 5**=8.5；提供每科平均分
JS3337 護理學(榮譽)理學士組合課程- 精神健康護理學
計分方法：4C+2X
M：27
LQ：25.5
平均分：27
JS3648 護理學(榮譽)理學士組合課程- 護理學
計分方法：4C+2X
M：28.5
LQ：28
平均分：29.5
JS3624 職業治療學(榮譽)理學士
計分方法：Best 6
M：37.5
LQ：36
平均分：37.8
JS3290 眼科視光學(榮譽)理學士
計分方法：Best 6
M：36
LQ：35
平均分：37.8
JS3636 物理治療學(榮譽)理學士
計分方法：Best 6
M：40.5
LQ：39
平均分：39.9
JS3612 醫療化驗科學及放射學(榮譽)理學士組合課程- 放射學(榮譽)理學士
計分方法：Best 6
M：37.5
LQ：34.5
平均分：38.4
香港都會大學 HKMU
香港都會大學（前稱香港公開大學 HKOU）屬於JUPAS轄下的SSSDP（指定專業／界別課程資助）計劃，雖然是自資學位，但學費都有資助。2021年護理系普通科（JSSU40 護理學榮譽學士 - 普通科）獲2,181人放入Band A頭三志願，最後收375人，平均約5.82人爭一個學位，20分為穩入的中位數。
都大舉辦的護理學課程同樣搶手，始終成績要求比其他院校低，精神科（JSSU50 護理學榮譽學士 - 精神科）中位數更只需17分。兩科計分方法雖然只包1科選修，變相主科表現不能掹車邊，不過多達6科選修科可獲1.2倍加乘，中學讀對Elective隨時贏在起跑線。
可經JUPAS報讀SSSDP課程
1.2倍加乘選修科：生物、化學、物理、綜合科學、組合科學、健康管理與社會關懷
JSSU40 護理學榮譽學士（普通科）
計分方法：4C+1X
M：20
LQ：19
JSSU50 護理學榮譽學士（精神科）
計分方法：4C+1X
M：17
LQ：16
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