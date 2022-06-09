【JUPAS/SSSDP/護理/Nursing/藥劑/Pharm/物理治療/PT】醫護相關學科收入較穩定，而且無論是哪間大學畢業，考獲執照後都有同等認受性，門檻又比醫科生稍低，成為不少學生的目標。《Opener》整合了各大院校的收生分數，一起看看吧！



UQ=Upper Quartile 上四分位數



M=Median 中位數



LQ=Lower Quartile 下四分位數



C=必修科；X=選修科



以下的JUPAS醫護學科包括中文大學、香港大學、理工大學及都會大學的護理、藥劑、精神健康護理、職業治療、物理治療、視光、放射治療系，其中門檻最低是都會大學(前名公開大學)的JSSU50 護理學精神科，LQ只是5科16分；考到較高分的話，不妨考慮理大「治療」三寶，出路前途都不錯，根據理大數字，2021年三寶畢業生平均月薪過3萬。

中文大學 / 資料圖片

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中文大學 CUHK

根據中文大學的網頁，每年約有5000人報讀5年護理學士課程（JS4513 護理學），不過每年收生只有217個，2021年DSE中位數有29分已穩入此系。在2021年QS世界大學護理學科排名榜中，中大護理列為本地及亞洲首位。「學生交流計劃」是護理課程其中一項主要選修科目，畢業班學生差不多有一半人可以前往海外大學學習兩至三星期。

至於中大的藥劑學士學位（JS4525），則屬4年課程，根據其網頁介紹，從 2016-17 學年開始，該學系的招生人數 61 人，2021年DSE中位數有32分才可穩入此系。根據QS世界大學排名，香港中文大學位列全球藥學與藥理學科第34位，屬世界頂尖學科。而學生修畢4年課程後，須再完成為期一年的實習，才可正式註冊為執業藥劑師。

DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、M1/M2（如有）、選修科1、選修科2、選修科3（如有）



JS4513 護理學

計分方法：4C+2X

UQ：30

M：29

LQ：29

JS4525 藥劑學

計分方法：4C+2X

UQ：33

M：32

LQ：31

香港大學 / 資料圖片

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香港大學 HKU

根據6月2日公布經大學聯合招生辦法（JUPAS）課程暫時報讀情況，香港大學頭三位熱門課程分別是護理系學士、工學學士（即Engineering）及文學士，其中將護理學放在Band A的考生有2,017個，惟課程學額僅210個，即平均9.6人爭一學額。

而在2021年QS世界大學護理學科排名榜中，港大Nursing排名第32，在香港則排名第2。其計分方法以最好5科計算，而去年的DSE收生紀錄，中位數達25分則可進入此系。而藥劑去年的收生分數更高，中位數要有38分才穩入藥劑系。

DSE各科參考成績：未有公開，只有UQ、M、LQ三個分數



5分或以上計算方法：5=5.5 / 5*=7 / 5**=8.5



JS6468 護理學學士

計分方法：Best 5

UQ：26

M：25

LQ：25

JS6494 藥劑學學士

計分方法：Best 6

UQ：39

M：38

LQ：37

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理工大學 PolyU

香港理工大學有較多醫療相關的學士課程，包括護理學、精神健康護理學、職業治療學系、眼科視光學、物理治療學，以及放射學。論競爭激烈度，以護理學(榮譽)理學士組合課程 - 精神健康護理學(榮譽)理學士課程為例，2021 年共有 292 名申請者將之填報於組別 A 的課程志願，但被成功取錄只有71 人，平均約 4.36 人競爭一個學額。

DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、選修科1、選修科2、選修科3（如有）、M1/M2（如有）



5分或以上計算方法：5=5.5 / 5*=7 / 5**=8.5；提供每科平均分



JS3337 護理學(榮譽)理學士組合課程- 精神健康護理學

計分方法：4C+2X

M：27

LQ：25.5

平均分：27

JS3648 護理學(榮譽)理學士組合課程- 護理學

計分方法：4C+2X

M：28.5

LQ：28

平均分：29.5

JS3624 職業治療學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：37.5

LQ：36

平均分：37.8

JS3290 眼科視光學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：36

LQ：35

平均分：37.8

JS3636 物理治療學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：40.5

LQ：39

平均分：39.9

JS3612 醫療化驗科學及放射學(榮譽)理學士組合課程- 放射學(榮譽)理學士

計分方法：Best 6

M：37.5

LQ：34.5

平均分：38.4

香港都會大學 HKMU

香港都會大學（前稱香港公開大學 HKOU）屬於JUPAS轄下的SSSDP（指定專業／界別課程資助）計劃，雖然是自資學位，但學費都有資助。2021年護理系普通科（JSSU40 護理學榮譽學士 - 普通科）獲2,181人放入Band A頭三志願，最後收375人，平均約5.82人爭一個學位，20分為穩入的中位數。

都大舉辦的護理學課程同樣搶手，始終成績要求比其他院校低，精神科（JSSU50 護理學榮譽學士 - 精神科）中位數更只需17分。兩科計分方法雖然只包1科選修，變相主科表現不能掹車邊，不過多達6科選修科可獲1.2倍加乘，中學讀對Elective隨時贏在起跑線。

可經JUPAS報讀SSSDP課程



1.2倍加乘選修科：生物、化學、物理、綜合科學、組合科學、健康管理與社會關懷



JSSU40 護理學榮譽學士（普通科）

計分方法：4C+1X

M：20

LQ：19

JSSU50 護理學榮譽學士（精神科）

計分方法：4C+1X

M：17

LQ：16

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