【二級行政主任/EO/政府工/CRE/JRE】大學生畢業後如沒有dream job，相信不少人都有意投考薪高糧準的政府工，其中起薪逾3萬的EO幾乎每年都會請人，成為Freshgrad爭崩頭的職位之一。《開罐》邀請到一名有4年經驗的EO接受訪問，分享筆試及面試的過程。



政府二級行政主任（EO2）被譽為筍工之一 / 資料圖片

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又到新一年大學生畢業季，政府基本上每年8至9月都會請新一批政務主任（AO）及行政主任（EO），其中二級行政主任（EO2）更被譽為筍工，起薪點$31,750。《開罐》邀請到一名2018年入職、現負責牌照申請事宜的EO李先生（化名）接受訪問，拆解JRE（聯合招聘考試，即筆試）及面試過程。

根據政府2021/22年度招聘要求，EO2除了大學畢業，還需在CRE（綜合招聘考試）中英文兩份試卷取得二級或同等成績、而且能力傾向測試及《基本法》測試都要及格。留意JRE只會於每年12月開考一次，而報考之前已經要具備上述要求。

留意JRE每年只會開考一次，而報考之前已經要具備其餘招聘要求 / 資料圖片

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所有CRE成績合格的應徵者都會獲參加JRE機會，3小時的筆試是「一round定生死」，兩大部分分別以中英文作答。李先生分享：「題目係based on一個虛構城市，裡面有啲香港都有嘅民生問題，例如有人炒賣的士牌，咁你要用英文寫份proposal去建議解決方法。」

另一部分則是用中文考核的時事題，「一啲近期最熱門嘅新聞，好似香港開關有咩利弊，目的都係想睇你表達能力、分析能力同埋邏輯。」

JRE表現合適的應徵者將得到面試機會 / 《Black Dog》

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JRE表現合適的應徵者將得到面試機會，以一對三形式進行：「面試都係一輪，有CEO（總行政主任）、SEO（高級行政主任）同EO1（一級行政主任）一齊in，不過決定請邊個都係CEO話事。」成個面試過程約15-20鐘，同樣分情景題及時事題，用廣東話還是英文作答，視乎考官以甚麼語言提問。

李生表示，面試氣氛較凝重，應徵者面前沒有桌子，只有一張椅子可坐，跟另外三個面試官對望，有點似大台紀律部門見Board劇情。不過李先生回想過程，認為無需太緊張：「我當時俾人問『如果政府有人濫用Sick Leave點做』，其實嗰陣我都唔知答案係咩，佢都唔expect你答啱，最緊要係答案make sense同符合政府處理手法。」

面試後亦無需心急，因為出offer都要等一段時間，「政府offer係一路in一路派，前一年12月考完平均9月先有offer，第一批人返工最快都係5至6月，而家疫情可能仲耐。」

面試後平均等大半年才有offer / 《何者：我們都想成為誰》

被問到考入EO有咩要準備？李先生聽過坊間有JRE攻略班及天書，但就不知成效如何，「要熟EO職責，呢樣應該係last minute都仲可以準備嘅；短時間內培養語言表達能力同邏輯思維嘅話，睇多啲時事都有少少幫助。」

衣著方面整齊乾淨是基本；性格則可展現出善於溝通的一面，始終EO職責涉及行政支援，也有較多機會與不同人合作。

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