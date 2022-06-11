鄰里關係最重要的都是以和為貴，有時候有些雖滋擾，但並無惡意的行為仍可忍受。若然上升到了報復心態，為搞而搞，何必呢？不過是辛苦自己，又辛苦別人的煎熬事。日前有網民在討論區上指，自己樓上裝修近半年，嘈音不斷，自己只好用唱歌還擊。然而，貼文一出樓主立刻被一眾網民圍剿，負評不斷，到底為何呢？



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網名「阿Pee」的網民日前在LIHKG討論區上以「樓上裝完修 送左個果籃比我 …..」為題發文，表示自己樓上早前裝修近半年，日日被嘈音困擾，自己只好用唱歌還招，沒想到樓上入伙後竟送來果籃一個，並指唱歌聲音影響家人工作。樓主怕生果籃被加料，於是詢問一眾網民的意見，卻被網民一致倒罵！

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樓主指早前樓上新樓入伙，人未到，裝修先到，更是鑽牆揼嘢搞足半年，WFH的時候也是受盡滋擾。雖然感無奈，也只好「呢個係佢權利，我都予以尊重」。於是他本著既然別人可以製造噪音，自己亦可以製造噪音的道理，開始日日係屋企開大音響唱歌同練歌，更主攻陳奕迅《我的快樂時代》。

如是者樓主這種帶有報復心態的行為，一直維持到樓上裝修結束，鄰居入伙也仍不收手。結果幾個星期後，便收到管理處電話指有人投訴他製造噪音，不過因為音量在法例容許的範圍，又於正常時間練歌，最後管理處也不了了之。

《愛回家》劇照

然而，再過了幾個星期，樓主更收到樓上鄰居的果籃，上面附有一張卡，大致意思樓主唱歌的聲音令對方女兒夜間無法學習。樓主雖然收了果籃，卻又怕被加料，只好一問網民的意見。他更對樓上示好的行為嗤之以鼻，不認為自己影響到別人，既然他不能叫樓上停裝修，自己也亦然。

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貼文一出立刻引起網民的負評，認為樓主根本只是報復心態，還不斷合理化其自私行為，令人非常反感，更暗串他毫無同理心，做法賤格，「住你隔離應該好慘」、「裝修真係無計喇...你呢隻小家報仇心態何必呢」、「講真 做鄰居嘅，你好我好，人哋都行出第一步，你咪留意一下」、「唔好咁啦...錄歌練歌戴監聽耳機.....開乜幾皮嘢音響，練鬼咩你」、「練歌請去band房。 生仔請去產房」、「不停合理化自己行為」。

最後樓主更對被圍剿的行為進行終結反擊，表示「裝修嘈過俄羅斯打到黎就合法，我唱歌就又拉又鎖......仲話支持香港樂壇？我呸！你哋唔配有mirror。」。

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