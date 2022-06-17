【中醫/omcron/老人院】醫院管理局中醫部在facebook專頁「中醫動」中公布，會為新冠肺炎康復者，提供不多於10次免費中醫服務，而且現在更可以用手機APP預約，過程簡單，同時亦提供的熱線電話預約。



醫管局在facebook專頁公布，會為市民提供一條龍中醫服務。

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為康復者及已完成隔離人士提供復康治療，服務包括最多10次免費中醫內科門診（針灸、骨傷推拿及其他治療並不在特別診療服務範圍內）。免費服務由出院日期/完成隔離日期起計6個月內有效，接受中醫服務屬自願性質。參加計劃的人士須於求診前預約。👉按此看中醫名單👈參加服務人士首次應診掛號時，要填寫登記表👉按此下載👈，並提供康復證明文件。

康復或感染證明文件如下:

- 出院文件

- 由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

- 衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄

- 衞生署發出的隔離令

- 其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄



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專頁又表示，「18區中醫診所」有一定數量籌額，特別為65歲或以上長者預留，照顧者如果未必得閒打電話逐間問的話，可以用流動應用程式為合資格長者預約👉按此下載👈注意經流動應用程式預約的長者籌額，只限登記人本人求診，未能應診就要取消預約。

同時要記得帶齊以下文件：

1. 邀請信/ 填好及已簽署的登記表

2. 康復或感染證明文件

3. 身份證明文件（正本）



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