【大停電/大西北/元朗/天水圍/屯門/MIRROR】昨晚（6月21日）朗屏站附近火警燒毀電纜，令屯門、元朗、天水圍瞬間陷入烏燈黑火。事發時正是晚飯時間，居民都十分徬徨，不過有人情急生智，更發現這款追星應援物竟比電筒更好用！



整個大西北停電 / 資料圖片

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昨日（6月21日）晚上西鐵朗屏站附近一條輸電管道著火，整個大西北停電，屯馬線來往荃灣西及屯門方向一度停駛，有些屋苑甚至斷水。居民都感到十分突然及徬徨，因為事發時正是晚飯時間，起初中電指要兩日時間才可修復故障，令大家叫苦連天，幸好最新消息指下午前將全面回復正常。

MIRROR燈牌都有用！/ 資料圖片

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突然斷水斷電，一班屯元天居民唯有用另類方法自救，有MIRROR粉絲利用家中的應援燈牌照明。平時演唱會上遠處都看得一清二楚的燈牌，在家使用當然夠光，網民不敢奢望燈牌可以發亮一整晚，不過用來「食餐飯，沖個涼都好」。

👇點撃圖片看鏡仔燈牌如何應急👇

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停電沒事可做的粉絲更研究誰的燈牌最光亮，最終由成員Anson Kong勝出，全因其中文名江𤒹生的「𤒹」字筆畫夠多，需用上多粒小燈泡。網民形容燈牌像漆黑中的螢火蟲：「事實上又真係好掁眼，上次喺屋企試燈唔小心直望幾秒，之後睇咩都有啲影」、「當床頭燈同電筒咁用」、「買唔到飛都有演唱會氣氛」。

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