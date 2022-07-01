颱風｜宅在家必睇Netflix片單！ 2022上半年10大必睇高質劇及電影

【週末／Netflix／颱風／宅在家】辛苦工作完一星期，去到週末無論有冇打風，相信唔少人都寧願宅在家中消磨一日。不過，成日留留長，就算玩機都冇可能玩到成日，依個時候最好梗係攤係梳化煲劇或者睇戲啦！為咗令大家唔好係屋企悶親，《開罐Opener》小編為你挑選10套Netflix高質電視劇同電影，等你宅在家的日子都可以好充實！



Netflix

講到近期最hit的熱播Netflix劇集，點可以唔提翻拍自西班牙同名電視劇的《紙房子：韓國篇》，故事圍繞著一班由社會上的邊緣人所組成的犯罪集團，在天才戰略家「教授」的帶領下搶劫銀行及犯罪的故事。雖然是翻拍劇，但當中的敘事手法和背景都和原版不同，對於了解亞洲歷史的各位，睇劇的時候絕對能產生更多共鳴。

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除此之外，小編亦為大家精選了10套近期Netflix大熱兼高質的電視劇同電影，無論是喜愛燒腦、熱愛驚悚，還是想放鬆身心笑一笑，都有合適你睇嘅劇！

電視劇推介

【1】《紙房子：韓國篇》

主演：劉智泰、金倫珍、朴海秀

集數：12，共1季

播放年份：2022

類型：驚悚

翻拍在Netflix熱播的西班牙同名電視劇《紙房子》，講述南北韓戰爭過後，兩國決定攜手建立經濟共同體，其中以天才戰略家「教授」為首，集合了8位不同專長的社會邊緣人，並展開搶劫和犯罪的故事。

【2】《Stranger Things》（怪奇物語）Season 4

主演：Winona Ryder、David Harbour、Millie Bobby Brown

集數：7，共4季

播放年份：2022（首播為2016年）

類型：科幻

預告即將於第5季完結的《Stranger Things》，來到第4季時間線接續上一季的9個月後，接二連三源自顛倒世界的離奇死亡事件引發霍金斯居民的恐慌，而主角們更將面臨更恐怖杏驚險的挑戰。除了有原班人馬出演外，更會揭曉觀眾們一直好奇的「大魔王」身份，不想被劇透的就要快啲睇啦！

【3】《還有明天 Tomorrow》

主演：金喜善，金路雲，李洙赫

集數：16，共1季

播放年份：2022

類型：劇情

講到地獄使者，不少人都即刻諗起佢哋嘅工作一定係引渡亡者，然而《還有明天 Tomorrow》中的帥氣地獄使者們，主要工作竟然是救活預定之一。主角因為偶然事故陷入昏迷，而成為半人半鬼的狀態，恰巧遇上正在執行任務的地獄使者們，更成為了團隊中的忙內！

【4】《華燈初上》第三季

主演：林心如，楊祐寧，楊謹華

集數：3季，共24集

播放年份：2022

類型：劇情

熱播懸疑推理劇《華燈初上》劇情聚焦於1988年條通理酒店小姐們的生活，她們表面雖五光十色，背後卻充滿暗湧，各懷鬼胎。各個角色之間的愛恨情仇，以及不斷反轉的劇情實在引人入勝。雖然第三季的評價褒貶不一，不過仍值得一看。

【5】《SPY×FAMILY間諜家家酒》

集數：12，共1季

播放年份：2022

類型：動畫

近期最hit的動畫又點少得治癒系嘅SPY×FAMILY，身為間諜的男主角為了任務而偶然和有會讀心的「女兒」及身為殺手的「妻子」成為家庭。隱藏身份的三人在相處中漸漸變得像真正的「家」，其中女兒安妮亞的可愛舉動，更多次引起網民的暴動！動畫剛播出了第一季最後一集，一直留著未睇或唔想追番的朋友，可以藉著週末的日子治癒一下自己的心靈！

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電影推介

【1】《Spiderhead》（蜘蛛頭監獄）

主演：Chris Hemsworth、Miles Teller、Jurnee Smollett

片長：1 小時 47 分鐘

上映時間：2022年 6月17日

類型：驚悚

《Spiderhead》講述由「雷神」Chris Hemsworth主演的天才獄長在他引以為傲的先進監獄裏進行實驗，將能改變心智的藥物用在犯人身上。其中兩位囚犯在過程中結為好友，卻慢慢發現試藥計劃背後藏著的巨大陰謀。

【2】《網絡煉獄：揭發 N 號房》

片長：1 小時 45 分鐘

上映時間：2022年 5月18日

類型：紀錄片

《網絡煉獄：揭發 N 號房》是講述2019至2020年期間，在韓國以至亞洲區都轟動一時的「N號房」性虐待犯罪事件。紀錄片中除了會帶觀眾回顧整件事的細節及後續發展外，更會揭露案件中最黑暗的網絡煉獄。

《網絡煉獄：揭發 N 號房》劇照

【3】《孟買大家姐》

主演：Alia Bhatt、Ajay Devgn、Shantanu Maheshwari

片長：2 小時 33 分鐘

上映時間：2022年 2月25日

類型：劇情片

以真人真事改編的《孟買大家姐》講述少女「甘古拜」16歲的時候被賣到妓院，不甘命運的她，從一位身不由己妓女，一步步成為一位能呼風換雨的黑道女王，她竭力為性工作者爭取權益及發聲，傳奇一生令人敬佩！

【4】《The Adam Project》（超時空亞當計劃）

主演：Ryan Reynolds、Mark Ruffalo、Jennifer Garner

片長：1 小時 46 分鐘

上映時間：2022年 3月11日

類型：喜劇、親子

由「死侍」Ryan Reynolds和「變形俠醫」Mark Ruffalo主演的《The Adam Project》集溫情、科幻和搞笑於一身，絕對適合一家大細週末一齊睇。故事講述穿梭時空的戰鬥機飛行員亞當意外迫降在 2022 年的世界，撞上小時候只有12歲的自己，如何合力改變整個地球的命運！

【5】《AI 愛上你》

主演：Mario Maurer、Pimchanok Luevisadpaibul、David Asavanond

片長：1 小時 35 分鐘

上映時間：2022年 月日

類型：愛情

近年在影視界冒起的泰國也有不少出色的作品，這套講述某個故障百出、即將被淘汰的AI 程式因軟體出錯，而愛上一位年輕女子，還為了贏得她的芳心，躲進一名男子體內。主演由12年前《初戀那件小事》的Mario Maurer和Pimchanok Luevisadpaibul再續前緣，絕對值得一睇！

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早前歐陽震華接受《聲生不息》分享回歸25周年感受時表示，想去掉波比（Bobby）這個名字，「要一個中文名字就夠」，該言論惹起不少網民熱議。其實不少港人自小都會改個英文名，現屆和來屆的特區政府官員中，不少英文名普通得更秒變「路人」，《開罐》找了有15個街坊級英文名的政界名人，其實都是名一個，Bobby也無需太執著。

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