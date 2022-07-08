港女賣分手遺物會買家驚見EX在現場　網民突破盲腸：邊有咁多巧合

撰文：周悠
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香港話大唔大，話細唔細，有時想見一個人都可以搵唔到，偏偏冤家總係路窄，到底係緣分、巧合、定係人為？近日有網民表示因為唔想浪費Ex送嘅禮物，便放上二手網拍賣，點知去到面交當日，竟發現賣家就是送那份禮物比自己的Ex，令她大嚇一跳，立即逃離現場！看似有緣的巧合，卻被網民突破盲腸：邊有咁多咁啱！

《她的私生活》劇照

網名「天意弄人」的網民近日在香港討論區上以「諗住賣走Ex送嘅禮物，出到嚟面交發現...」為題出PO，表示自己近日終於開始處理與EX分手後的遺物，但當中仍有不少新淨的物件，於是決定放到拍賣網上拍賣。誰知約出嚟的買家竟然是最不想見到的人？

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樓主指自己雖然同Ex分手了一段時間，但一直未整理和對方一齊的遺物，直到最近才開始把可以扔的都扔掉，剩下仍然新淨的飾物、衣衫、電子產品等，就放上二手網拍賣。於是不久後，便相約啱價的買家面交。

怎料撞都冇咁蹺「點知去到竟然見到我個Ex，我手上拎住嘅仲要係佢送畀我，見佢好似等緊人。咁我就當睇佢唔到，遠離佢，廢事佢陣間見到就尷尬啦。」，樓主本著僥倖的心態，一心諗住買家不會是自己的Ex，但又潛意識覺得買家就係對方。

《鬼怪》劇照

於是她只好問一問買家外貌的詳細資料「我問個買家佢著咩色衫，買家講嘅同我啱啱見到我個Ex著嘅係一模一樣，一樣灰色衫，仲要戴住CAP帽」，樓主真係當堂嚇一跳，在面臨差啲社死的現場，立即做了一個明智的決定——逃避雖可恥但有用！

成功避過一劫後，樓主十分糾結自己到底該否繼續賣比對方，亦十分不安對方收到後會否認得，此物就是當初送畀自己的禮物「我嚇咗一嚇，即刻走咗，都同個買家講臨時面交唔到，我改郵寄畀佢。等到個買家畀地址我，個地址我仲真係好熟，佢好似真係我個Ex，我仲賣唔賣畀佢好？」。

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不少網民看到樓主的經歷後紛紛留言鼓勵樓主應該照賣，貫徹「有錢當然要賺盡」的香港人精神；亦有人懷疑世事邊有咁多巧合，邊有咁啱得咁蹺，對方根本知道賣家就是樓主，不過是想再見一面的藉口！「當然賣，點解唔賣？有錢唔通唔賺？」、「郵寄應該無問題，又唔駛見面。不過會唔會佢已經知道你就係賣家」、「佢買得，根本就係想見你一面啦，你唔係以為佢唔知賣家係你呀?」、「有無咁啱呀」、「可能上次已經係2手，今次諗住3手送新女友。」如果你們是樓主，大家又會怎樣做呢?

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