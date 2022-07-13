超筍政府工｜保安局要人！急聘小編/美術/拍片等3大職位月薪35K

【政府工/公務員/保安局/N仔約】不少政府部門都會開設社交平台跟市民大眾溝通接觸，方便將政策轉達，也可讓市民表達意見。今日（13日）保安局新登多個招聘職位，當中包括「數碼媒體管理員」、「多媒體設計主任」以及「申請保安局多媒體製作主任職位」，月薪高達$35,000，各位小編、美術、拍片大佬快來看看！



三大職位都請得幾急，今日（13日）出post但申請截止日期是7月19日，剛好一個星期。雖然看職位名稱像有點複雜，其實從職責上來看應該就是大家常講的「小編」、「美術Design」和「拍片」。三個職位都需要有兩年實戰經驗，所以FreshGrad同學仔唔使諗，傳媒行家們就可以睇睇自己是否合入職要求，Go！

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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。即睇👉👉👉香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬