大馬網紅打羽毛球「不科學身材反成焦點」網民棄械投降未打先認輸

馬來西亞人氣網紅「婉婷Valent」，長相清純甜美、身材火辣誘人，她向來不吝於展現「娜美級」的傲人本錢，吸引大批網友關注，被封為美胸女神，近日她走運動風，曬出打羽毛球的美照，只見她穿低胸運動Bra，渾圓雙峰呼之欲出，對照手上拿著的羽毛球拍，美胸竟大過球拍，噴鼻血畫面令網友直呼「超震撼」。



網紅婉婷過去經常在社群平台曬出性感美照，分享生活點滴，無論是泳池畔的比堅尼秀，或燭光晚餐美食饗宴，即使穿著休閒T恤或簡單洋裝，總不忘利用剪裁挖洞大露豪乳，照片中還曾見她品嚐美味時，將胸部放在桌上，直接勝過桌上佳餚。

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比起以往拍性感美照，婉婷最近則改走運動風，緊身運動Bra幾乎罩不住的渾圓美胸，再度令網友噴鼻血，留言大讚：「原來都有保持運動，難怪身材火辣」，引來網友紛紛提出一起打球邀約，但也有人認為這美女戰術太厲害，打趣道：「還沒開始打，已經輸給妳了」，讓婉婷也笑回：「不要那麼快認輸嘛」。

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