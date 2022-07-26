【MIRROR演唱會】MIRROR第一次上紅館，由公佈消息到賣飛雖然有不少負評，但很多粉絲都期待演出。然而第一場有不少失準位，而且並非成員問題，而是幕後團隊未有做到最好，連成員Stanley都只給演出55分。



MIRROR昨日（7月25日）舉行紅館演唱會頭場，亦是第一次登上紅館。開騷前一日總綵排時已有傳一名舞者從高處掉下台受傷送院，除了有份負責今次演出的其他舞者，同是舞者出身的鏡仔AK及Frankie也在IG發文支持。

表演前夕已不幸發生事故，但到正式演出時仍有不少甩轆，甚至有成員因為機件故障而差點跌倒。成員Stanley也只給演出55分：「可能我知道可以再好啲！自己做得唔夠好，個show做得唔夠好，不過我知道會越來越好，因為我唔滿足，我好想好想再做好啲畀你哋睇。」

膽戰心驚的粉絲紛紛要求ViuTV找人檢查好升降台才恢復相關環節，欣賞頭場的「苦主」更列出5大失望位！

【1】舞台設計相當不安全

Lokman、AK及Alton表演《虎道門》時，分別在小型升降台上跳舞，其中AK所在的升降台竟不穩得傾斜及突然大幅搖晃，令他失去重心。幸好AK反應得快，將身體往前傾才沒有跌倒。

升降台除了機關有問題，四邊亦沒有欄杆，AK身上也沒有安全帶，Fans投訴ViuTV要成員「搵命搏」，亦令人想起當年家駒失足跌下台，後果可大可小。即使AK出IG Story報平安，一班鏡粉亦平息不了怒火。

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【2】舞台設備多次「蝦碌」

全晚機關不停故障，原本MIRROR會在團歌《BOSS》音樂一起便升上舞台，但部份升降台無反應，令幾位成員困在中間，更有人要執生轉為行樓梯上台。《BOSS》的舞蹈是一大亮點，但似乎因機件故障，結果變成邊散步邊唱歌，氣氛大減。

此外，成員Edan唱出《E先生連環不幸事件》時，自彈自唱的鋼琴以及其咪高風都沒有聲音，他只好向現場觀眾揮手以及講棟篤笑消除尷尬。

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【3】疑因歌詞敏感冇唱《Warrior》

第一晚有9首團歌，包括出道作《一秒間》到最新的《WE ARE》。以派台歌計算，只沒有表演《ASAP》、《破鏡》及《Warrior》，其中《Warrior》更是2021年近期歌曲。有指歌詞令人聯想到政治，如「大不了死，亦不會避」，而MIRROR在2021年5月九展演唱會後已沒有再公開唱過。

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【4】姜濤只唱了一首Solo

不少鏡粉都表示Solo的分配不公平，姜糖（姜濤粉絲稱呼）都期望有「十胎」個人歌的姜濤可以唱多兩首，但作為隊中最人氣成員，他只獨唱了《作品的說話》以及與Stanley、Tiger合作其個人歌《鏡中鏡》。

【5】燈牌亮光太騷擾

連登有人開Post向12子的Fans Club呼籲，希望大家在心愛成員出場時才亮燈表示支持：「人哋要暗嘅時候可唔可以respect下演出者同埋燈光設計呀？大佬紅光後面黃色燈牌乜事呀？你本命上台先開返，係咪咁少尊重都唔識呀？好想揈咪買中控燈，配合舞台設計，Jer嗰part藍燈得嗰幾粒藍，後面全部黃光，可唔可以反省下自己係咪幫緊件事呀？你出show定你啲仔出呀？」

網上圖片

很多網民都指出今次ViuTV籌辦MIRROR演唱會的時間緊迫，有錯漏是意料中事，但如果會令成員有受傷的危險就太過份，希望公司聽到大家的心聲後會馬上處理問題吧！

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