MIRROR演唱會丨升降台故障AK險半空墮下　鏡粉心痛淚訴5大失望位

撰文：明洞Mandu
出版：更新：

【MIRROR演唱會】MIRROR第一次上紅館，由公佈消息到賣飛雖然有不少負評，但很多粉絲都期待演出。然而第一場有不少失準位，而且並非成員問題，而是幕後團隊未有做到最好，連成員Stanley都只給演出55分。

MIRROR昨日（7月25日）舉行紅館演唱會頭場，亦是第一次登上紅館。開騷前一日總綵排時已有傳一名舞者從高處掉下台受傷送院，除了有份負責今次演出的其他舞者，同是舞者出身的鏡仔AK及Frankie也在IG發文支持。

表演前夕已不幸發生事故，但到正式演出時仍有不少甩轆，甚至有成員因為機件故障而差點跌倒。成員Stanley也只給演出55分：「可能我知道可以再好啲！自己做得唔夠好，個show做得唔夠好，不過我知道會越來越好，因為我唔滿足，我好想好想再做好啲畀你哋睇。」

膽戰心驚的粉絲紛紛要求ViuTV找人檢查好升降台才恢復相關環節，欣賞頭場的「苦主」更列出5大失望位！

【1】舞台設計相當不安全

Lokman、AK及Alton表演《虎道門》時，分別在小型升降台上跳舞，其中AK所在的升降台竟不穩得傾斜及突然大幅搖晃，令他失去重心。幸好AK反應得快，將身體往前傾才沒有跌倒。

升降台除了機關有問題，四邊亦沒有欄杆，AK身上也沒有安全帶，Fans投訴ViuTV要成員「搵命搏」，亦令人想起當年家駒失足跌下台，後果可大可小。即使AK出IG Story報平安，一班鏡粉亦平息不了怒火。

👉中大人警世分享　DSE摘5**讀神科衰收尾　一事慘變返廢工月入20K

【2】舞台設備多次「蝦碌」

全晚機關不停故障，原本MIRROR會在團歌《BOSS》音樂一起便升上舞台，但部份升降台無反應，令幾位成員困在中間，更有人要執生轉為行樓梯上台。《BOSS》的舞蹈是一大亮點，但似乎因機件故障，結果變成邊散步邊唱歌，氣氛大減。

此外，成員Edan唱出《E先生連環不幸事件》時，自彈自唱的鋼琴以及其咪高風都沒有聲音，他只好向現場觀眾揮手以及講棟篤笑消除尷尬。

+2

【3】疑因歌詞敏感冇唱《Warrior》

第一晚有9首團歌，包括出道作《一秒間》到最新的《WE ARE》。以派台歌計算，只沒有表演《ASAP》、《破鏡》及《Warrior》，其中《Warrior》更是2021年近期歌曲。有指歌詞令人聯想到政治，如「大不了死，亦不會避」，而MIRROR在2021年5月九展演唱會後已沒有再公開唱過。

👉FaceApp大臉功能實測　MIRROR十二子瞬間變肥佬　邊個肥咗都型仔?

👉00後港人移民英國　麥當勞打工1個月揭行內秘聞　最怕啲客咁做！

【4】姜濤只唱了一首Solo

不少鏡粉都表示Solo的分配不公平，姜糖（姜濤粉絲稱呼）都期望有「十胎」個人歌的姜濤可以唱多兩首，但作為隊中最人氣成員，他只獨唱了《作品的說話》以及與Stanley、Tiger合作其個人歌《鏡中鏡》。

【5】燈牌亮光太騷擾

連登有人開Post向12子的Fans Club呼籲，希望大家在心愛成員出場時才亮燈表示支持：「人哋要暗嘅時候可唔可以respect下演出者同埋燈光設計呀？大佬紅光後面黃色燈牌乜事呀？你本命上台先開返，係咪咁少尊重都唔識呀？好想揈咪買中控燈，配合舞台設計，Jer嗰part藍燈得嗰幾粒藍，後面全部黃光，可唔可以反省下自己係咪幫緊件事呀？你出show定你啲仔出呀？」

網上圖片

很多網民都指出今次ViuTV籌辦MIRROR演唱會的時間緊迫，有錯漏是意料中事，但如果會令成員有受傷的危險就太過份，希望公司聽到大家的心聲後會馬上處理問題吧！

同場加映：DSE放榜盤點90後男女神公開試成績　MIRROR/COLLAR幾分？她4科5**

2022年DSE中學文憑試7月20日放榜，一眾應屆考生心情難免緊張，但結果已塵埃落定，與其擔心結果好壞不如積極找尋適合自己的方向！娛樂圈不少藝人亦跟大家一樣經歷過公開試，當你看過他們的分數以及入行前的方向後，便會發現「條條大路通羅馬」！

👉DSE放榜盤點90後男女神公開試成績　MIRROR/COLLAR幾分？她4科5**

金曲頒獎禮被批沉悶　網民N個熄電視位：一半得獎歌手冇到好尷尬林超英34.9ºC唔開冷氣網民讚犀利　風扇降溫做漏4件事全屋變蒸爐香港一人燒肉便當附迷你炭爐　日本網民大讚方便：搭新幹線可以食
瞬間有共鳴
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
江𤒹生 Anson Kong
邱士縉 Stanley
楊樂文 Lokman
王智德 Alton
李駿傑 Jeremy
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
你可能感興趣