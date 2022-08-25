《阿凡達》4K重製限時上映　Disney+全球下架　必知9大精彩位

著名大導演占士金馬倫（James Cameron）以13年時間打造的神級電影《阿凡達》於2009年上畫，反應當時叫好叫座更穩坐全球影史票房冠軍至今！其續作《阿凡達：水之道》也鐵定於今年年底登場，官方更特意將《阿凡達》以4K技術重新製作，9月香港有份「限時」上畫！既然如此，大家也一同重溫幾個必要留意的精彩位！



（《阿凡達》電影照）

《阿凡達》的故事主要是圍繞驍勇善戰的男主角Jake Sully（森禾霍頓飾），他因一次意外半身不遂而被迫退出軍隊，而在最飽受煎熬時，Jake接受了孖生哥哥遺留下來的實驗計劃，並遠赴去到遙遠星球「潘朵拉」（Pandora）執重要使命。然而，過程卻意外將他神秘身份解封，繼而展開「新生之旅」！《阿凡達》的世界觀非常特別，整個星球內擁有一個強大的「聯網」，而星球人透過「聯網」可以與不同種族、物種進行連結，戲內的所有事物都變得懂說故事一樣，而當中的幾個「精彩位」更值得一看再看！

《阿凡達》9 個精彩位要知：👇🏻👇🏻👇🏻

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（資料圖片）

在今年年底，《阿凡達：水之道》便會上畫，雖然官方決定將《阿凡達》4K重製並進行「限時上畫」，但一些原本想在家以「Disney+」重溫的觀眾卻在此時發現，《阿凡達》原來已悄悄下架。而導演占士金馬倫在較早已說過《阿凡達》會大舉開拍四部續集，現在才來第二部作品，看來戲迷要很長命！

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