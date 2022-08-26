賈平凹之女賈淺淺憑「屎尿屁詩」爆紅　擬進作協專家網民反應兩極

中國作家協會日前公開了「2022年會員發展名單」，擬發展會員994人。當中著名作家賈平凹的女兒賈淺淺也被列為會員之一。賈淺淺部分作品以「屎尿」入詩，曾遭內地網民稱為「屎尿體」，卻有不少教授、詩人大讚她的作品有靈性、充滿禪意，惹起網上爭議。



（微信@文學自由談）

42歲的賈淺淺是西北大學文學院副教授，亦是著名作家賈平凹的女兒，最近中國作家協會公布944位擬發展會員的名單，她也是其中一員。即使被協會認可，有網民就認為她作品的文學水平低，不配得會員資格，在網上引起熱議。

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她的作品有數首以「屎尿屁」作主題。以《朗朗》為例；當中就寫到「妹妹在我床上拉屎呢」、「手捏一塊屎……那樣子像一個歸來的王」。有網民就憤概表示協會的入選標準低，竟然「屎尿屁都能過」、不能接受「就這種水平」也能成爲會員之一。甚至有網民講到「突然理解秦王為甚麽會焚書坑儒，會不會是當年這種文人太多被氣的」。

《我的娘》

中午下班回家

阿姨說你娃厲害得很

我問咋了

她說：上午帶他們出去玩

一個將尿

尿到人家辦公室門口

我喊了聲“我的娘嗯”

另一個見狀

也跟著把尿尿到辦公室門口

一邊尿還一邊說

你的兩個娘都尿了

《朗朗》

晴晴喊

妹妹在我床上拉屎呢

等我們跑去

朗朗已經鎮定自若地

手捏一塊屎

從床上下來了

那樣子像一個歸來的王

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據内地媒體報導，有中國作家協會創作聯絡部會員工作處工作人員在本月23日回應表示，名單中944名擬發展會員都是按照程序進行評審上報的，表示會將網民的質疑上報，「公示結束之後，我們將會把公示期收到的情況，以及核實的情況再次上報到書記處，書記處開會確認之後才會公佈(正式)名單，一般就是在幾天內。」

（微博）

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雖然不少網民對賈淺淺的詩負評，卻有數位詩詞專家力撐她的作品。其中張清華教授講到從她的作品中「能讀到很多禪意」，而且「飽滿而自然，靈動又素樸」，而歐陽江河就指出賈淺淺的的詩中有「原創性」、「泛著靈性」，更大誇是中國詩歌史上獨一無二的詩人。作家趙麗華更發話表示「我真是用心良苦、喋喋不休、苦口婆心，怎麼才能讓大眾明白，我們的詩歌審美和繪畫審美和科技發明等等，比西方都差了一百年…… 」，認爲事情癥結是網民不懂詩歌；會讀不懂賈淺淺的詩，也是正常不過的事。

「學術嘅嘢」其實好主觀，大家對賈淺淺的詩又有何睇法呢？不妨留言分享。

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