低門檻信用卡6大推介大學生都可申請！優先訂演唱會票/戲飛買1送1

9月又到開學季節，成為大學生又夠18歲，終於可以申請信用卡啦！市面上信用卡眾多，《開罐Opener》就整理了6大低申請門檻又多著數的信用卡，食飯、睇戲、演唱會、買嘢都有優惠。



《社內相親》劇照

平時日常生活消費碌卡，只要用得其所其實優惠都不少。仍是學生或者freshgrad，未有能力申請年薪要求較高的信用卡？以下6張卡學生免入息證明之外，更有大量年青人最愛優惠，如Netflix、戲院、KKBOX、誠品、優先買演唱會飛等等。

👇點撃圖片看6張低門檻多著數信用卡👇

+ 14

👉港大女生淚斥舍堂仙制 逼新生瘋狂行路12個鐘 一事令她憤而退宿

👉連登仔嘆中文輸入法暴露年紀 識倉頡已是老餅 00後咁打字超震驚

雖然信用卡付款的確方便，不過也要小心別「先使未來錢」，應該按照自己的經濟能力適當地消費呀！

* 信用卡優惠及迎新資訊或會隨時變更，以發卡銀行官網最新公佈為準。

同場加映：鄧達智教姜濤肥底揀衫4大建議 All Black不是最顯瘦？這招更有用

MIRROR演唱會意外後，雖然鏡仔要休團兩個月，正在休息的多名成員近日都被發現蹤影，其中熱愛打籃球的姜濤多次以全黑Look出現在場上。時裝設計師鄧達智近日拍片拆解最適合姜濤的打扮，圓身的你不妨參考！

👉鄧達智教姜濤肥底揀衫4大建議 All Black不是最顯瘦？這招更有用