同事亂譯中文地址Claim車錢　香港9個地方變Chinglish邊個最爆笑?

香港曾是英國殖民地，作為中西文化交融的地方，自小大家都是在兩文三語的環境下浸淫長大。但出社會工作後，不是人人都有大量機會應用英文，實力自然退步，更衍生出很多無厘頭的Chinglish笑話。



出社會工作後，不是人人都有大量機會應用英文（《無法成為野獸的我們》）

FB專頁「奴工處」近日有人投稿，指自己早前返工去了山頂送貨，「返到公司claim petty cash，點知有一日office打落嚟問究竟係邊個山。我心諗香港得一個山頂咋喎，原來petty cash個同事打咗the top of the mountain，唔係The Peak，所以（office）想了解下係去咗邊個山頭。」

👉循環線似輪迴、超多分站如保母車 8條巴士迷都忟的反智巴士路線

👉一起床做運動超錯！專家揭減肥最常犯8大盲點 每週運動勿超X分鐘

其實香港有不少地名或街名都可以強行翻譯成港式英文，又有網民分享公司遇過的其他騎呢同事，因英文錯誤而鬧出不少笑料。

👇點撃圖片看爆笑港式英文地方名👇

+ 5

【1】山頂

正確：The Peak，舊稱Shan Teng

亂咁譯：The Top of the Mountain

【2】荔枝角

正確：Lai Chi Kok

亂咁譯：Lychee Corner

【3】長沙灣

正確：Cheung Sha Wan

亂咁譯：Long Sand Bay

【4】Wood Road

正確：活道

亂咁譯：木頭道

【5】Leighton Road

正確：禮頓道

亂咁譯：牧場道

（資料圖片）

【6】Junk Bay

正確：Tseung Kwan O、將軍澳（英文舊稱）

亂咁譯：垃圾灣

【7】龍鼓灘

正確：Lung Kwu Tan，舊稱Lung Ku Tan

亂咁譯：Dragon Drum Beach

【8】梅子林

正確：Mui Tsz Lam

亂咁譯：Forest of Plum

【9】英國大笨鐘

正確：Big Ben，官方名伊利沙伯塔（Elizabeth Tower）

亂咁譯：Stupid Clock

同場加映：面試講英文出貓返工先知多外國人 網民:老細畀C位我hold會點算？

俗語話「過咗海就係神仙」，邊個估到過咗海之後，原來仲要玩埋三項鐵人先到到目的地。近日有網民開PO指自己早幾個月interview的時候撞正疫情，於是改為online interview可以一邊開cam一邊跟稿讀，沒想到自此便被老細誤以為他英文好好。更可怕的是開PO當天，竟被老細欽點他兩日後C位出道，主持一個有大量外國人的會議，令原PO十分驚慌，立刻上網急求各種應對大法！

👉面試講英文出貓返工先知多外國人 網民:老細畀C位我hold會點算？