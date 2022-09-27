非洲驚爆全球首宗猩猩綁架案！綁匪活捉勒索　兩隻超醒匿廚房避禍

近日，非洲剛果民主共和國發生史上第一宗猩猩綁架案!綁架者將三隻幼年的猩猩BB從盧本巴希一家動物收容所綁架，其更拍攝「肉參」短片以威脅，並要求園區以六位數贖回猩猩，綁匪更表示若然園區不支付贖金，就會將猩猩「撕票」!



圖片自Courtesy Jeunes Animaux Confisqués au Katanga

根據美國有線新聞電視網(CNN)報導，於9月9日位於非洲剛果民主共和國盧本巴希的一間名為Jack的動物收容所發生了一宗猩猩綁架案。Jack是一家由Franck Chantereau和妻子創辦的靈長類動物收容所。

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收容所創始人Franck Chantereau表示，綁匪於9月9日大概凌晨3時闖入園區，並綁走了他在今年從非洲野生動物人販中所救出的三隻猩猩BB，César、Hussein 和 Monga。綁匪其後向他的妻子發出三條信息，並前後向他們發出兩段被綁架猩猩影片。

圖自JACK - Jeunes Animaux Confisqués au Katanga

從影片中可見，有兩隻猩猩在地上找地方隱藏，神情非常驚恐和徬徨，而另一隻猩猩則站在桌上雙手被鐵鍊綑綁鎖於頭上。Chantereau表示，綁匪向他們索取大量的贖金，並表示已向猩猩下藥，若果他們不支付贖金，將會傷害猩猩們，甚至將他們斬首，並將頭顱寄回收容所。綁匪更威脅Chantereau稱，將會綁架他的孩子和妻子。

外媒於文中並沒有提及贖金價錢和幣值，但若以當地貨幣剛果法郎來計算，６位數的贖金若是１０萬元，對照港幣即價值大約379.83元。

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Chantereau表示，綁匪稱原本以為他的孩子會到園區度假，並打算綁架他的孩子，誰不知孩子們沒有前往園區，因而綁匪選擇綁架3隻猩猩BB作為人質，向他勒索贖金。據了解，收容所原來有5隻猩猩BB，綁匪來到時其中兩隻ＢＢ醒目在廚房匿藏成功避被捉命運。

Chantereau更補充指，這是世界上第一次發生猩猩被綁架以勒索贖金。他亦表示「我們不可能支付贖金」，不但是因他們沒有足夠贖金，而他們明白若果照著綁匪的方式去做，開創先例。只會讓綁匪認為能以同樣方式威脅其他動物。他們會以一切辦法拯救猩猩BB，但他們並不會交付贖金，更且綁架並不會動搖他從動物走私者手中拯救小黑猩猩的決心。

圖自JACK - Jeunes Animaux Confisqués au Katanga

反偷獵野生動物組織ConservCongo負責人亦表示，非洲的黑猩猩數量從 20 世紀初的 100 萬隻銳減到現在只有的 30 萬隻左右，面臨瀕臨絕種的風險。而且有不少有錢人都希望養黑猩猩為寵物，也因此在黑猩猩在黑市價格居高不下，一隻大概被炒到10,000英鎊，這或許也是綁匪將黑猩猩當成肉參的原因。

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