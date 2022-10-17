政府請冬季AO實習生月薪$10.5K!　本地海外大學生可申請Year4優先

話咁快就來到Sem中，Year 2和Year 3的同學想好Sem Break做咩未呢?每逢Sem Break有不少的公司或企業會聘請假期實習生，讓同學能在畢業前體驗於社會工作的真實情況，更快地適應工作模式。而政府近日釋出冬季政務職系實習生計畫，正就讀本地或海外大學的同學們都可以申請，於計劃中，同學更機會到不同部門工作。想令自己的假期更充實，又有意於未來加入政府部門的大家，不妨可以一試!



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政府不同部門每年定期都會招聘實習生，而這次招聘的是政務系實習生，即政務主任(AO)的實習生。同學們可以透過實習生計劃與正就職的政務主任共事，從而取實際工作經驗。整個實習計劃會由11月開始至1月尾。除此之外，政府的實習生薪金比一般的實習生豐厚，月薪有$10,500，更且不論你是就讀本地或海外大學同樣可以申請，有興趣的同學就要快快申請啦!

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2022冬季政務職系實習生

1.截止申請日期:19/10/2022 23:59

2.主要職務

與政務主任職務相似的工作包括:

-負責協助制定公共政策

-統籌和監察各項施政計劃

-管理公共資源的運用

-學生將獲派至不同的政府決策局或部門

3.遴選準則

-香港特別行政區永久性居民身份

-於2022學年及2023學年在本地或內地╱海外（包括澳洲、新西蘭等南半球地區）大專院校就讀全日制課程，並將於2023或2024年獲得學士學位或以上程度學歷的學生(將於2023年畢業的申請人將獲較高的優先次序)

-有志服務社會並且有志於在畢業後加入政務職系

-具備領導才能

-積極參與社區╱學校活動

-學業成績優良；以及

-中、英語文能力俱佳

-適應團隊工作

4.聘用條款

工作模式:全職

工作時長:一星期44小時(超時工作可獲補假)

聘用期:2022年11月下旬至2023年1月下旬(個別情況可能略有不同)

月薪:每月10,500元(包括強積金供款)

5.申請方法

-填妥的申請表格

-兩篇文章(中、英各一篇，字數各不超過300字)，中文文章講述個人最大的強項和弱點，英文文章講述參加計劃的原因和對計劃的期望；以及

-由申請人所屬大專院校的教職員撰寫的兩份推薦信

6.申請途徑

郵寄:香港添馬添美道2號政府總部西翼9樓918室公務員事務局政務職系部

電郵:csbasd@csb.gov.hk

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