政府工｜10月中截止！6份超低門檻政府工　DSE 3科二級月薪達30K

【政府工/ 公務員/ 政府職位空缺/ 求職招聘】政府持續釋出政府工，有不少政府部門包括康文處、民政總署、民航處等部門請人，更有不少工是鐵飯碗，只要過三年試用期則可獲長期聘用，正式成為公務員!當中最筍的一份，更是不需任何學位，只要DSE3科2，起薪就有30K。《開罐》Opener就為大家集合了6份10月中截至的政府筍工，有興趣加入政府部門工作的朋友要留意！



10月中截止6份政府工

【1】康文及文化事務處—行政助理

康文署聘請策劃事務行政助理，為籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援，並協助整理設施需求摘要及用戶需求資料等等。持有任何學士學位皆可申請，月薪25K，有興趣的不妨看看自己是否符合要求吧！

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【2】民政事務總署—經理

民政總署近日招聘鄉郊選舉經理，人工有68K超吸引，協助統籌鄉郊代表選舉，鄉郊補選及鄉郊選舉，任何大學學位都得，不過就要有相關工作經驗，未必啱FG。

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【3】康文及文化事務處—二級助理館長

政府部門又有筍工！康文署近日在公務員網頁招聘二級助理館長（歷史），屬超級鐵飯碗，月薪由30,990港元至57,395港元，負責研究和編製目錄及刊物、協助進行考古及／或本地歷史的實地考察工作等，而且無須工作經驗，更寫到明非讀相關科目不獲考慮，而該等科目都是平日被稱為「乞食科」的學科！

👉乞食科福音！二級助理館長（歷史）30-57K！ 唔使經驗3大入職要求

【4】食環署—助理小販管理主任

食環署請助理小販管理主任，負責在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況。申請人無需持有大學學位，月薪達30K！

👉食環署請小販管理隊月薪達30K！要考體能測執法能力+3大入職要求

【5】政務司司長辦公室—合約家務管事長

政務司司長辦公室聘請合約家務管事長，負責協助家務總管監督官邸的日常運作，並管理和督導官邸的傭工；換句話說就是政務司司長官邸的管家。有興趣為政務司司長陳國基服務，就快點看看入職要求吧！

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【6】民航處—三級航空交通事務員

民航處聘請三級航空交通事務員月薪由16K起，申請人無需持有大學學位，亦無須工作經驗。主要職務是接受訓練執行向航空交通管制中心、指揮塔及航空情報管理中心提供技術支援等職務。

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同場加映:國泰將增聘4,000人 3間航空公司請機組人員起薪達40K全年可申請

航空業交流慢慢重回正軌，多間航空公司亦有意長期招募人才，繼國泰航空培訓見習機師，400人將在2023年底前完成課程外，未來兩年亦增聘超過4,000名前線員工，此外還有兩間航空都招請大量空姐空少。

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