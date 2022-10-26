辦公室同事經常與空氣對話　網民呻超煩：點解要聲音直播動向？！

打工仔除了需要煩工作之外，職場上的人際關係也是一大課題。日前有網民吐槽，講到有些人很喜歡自言自語覆述自己在做甚麽，令他不勝其煩，「我真係唔想知」！在連登上開Po，引起網民熱烈討論。



早前有網民批評女同事經常會以「第三人稱」對話，這次就有網民批評同事很喜歡覆述自己正在做甚麽。網民在連登討論區開Po表示，他有個四五十歲的女同事會「對空氣講佢每一個動作做緊乜」。例如要去其他地方開會時，他會自言自語「查吓個地方大約喺邊先」、「咦？咁落公司樓下搭1A過去都去到喎」等等。在辦公室内打Excel表時也會不斷與空氣對話，甚至連斟水也會向空氣報告，令人很煩躁，認爲該同事很自私。

（連登截圖）

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貼文引起網民熱烈討論，當中有網民就問該同事是否曾做地盤工，提到「指差呼稱」的觀念，「簡單講就係重要嘅事講三次」以減低犯錯的機會。樓主就表示「你知唔知其實其他同事冇興趣知你做緊啲乜」，但有網民就指出「老細有興趣」。而且「旁觀者睇落你每個行為都好口述重複一次好硬膠，但對當事人就可以double check自己每一個步驟做緊乜同有冇錯。佢係講俾自己知又唔係講俾人知」。

（《漢摩拉比小姐》劇照）

不過，有網民就覺得該同事未必是抱著不想犯錯的心態，最慘是有些人除了工作上的事也會講私人事，「總之就好似好L想令人同佢講嘢咁，成個細路仔咁」，引樓主回應表示「真……佢去邊度食飯我真係唔想知」。亦有網民認為要視乎該同事是否有意識地自言自語和動機是甚麽，有可能是為了搏出位而做，「但係有時多重人格啊嗰啲都會有呢啲症狀嘅」。

有網民就表示發現有不少中老年人都會這樣做，叫樓主「體諒吓人啦，有啲人老咗會咁」。不過，有人就講到自己平常做事都會自言自語，有效幫助自己每件事集中去做，「所以對我嚟講WFH工作效率高好多，因為我越多自言自語我個腦越run得順」。只是在公司不敢放膽這樣做，怕會影響別人或被人覺得有病。引起不少網民共鳴，「同道中人！真心好有幫助，成件事出到嚟邏輯清晰同有條理好多，同人解釋果時人哋都易明啲」。

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