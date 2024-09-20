面相分析｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢　這裏長痣富貴命

面相分析｜每個人身上不多不少都會痣，從它們的所在位置可以看出財運、事業、愛情等運勢。早前日本網站michill就分享了嘴唇附近的痣在不同位置所代表的運勢。當中講到在唇邊這個位置長痣的人是超級富貴命！



從痣的位置可以看出運勢算命相信大家都聽過。據説嘴巴周圍的痣代表愛情和欲望，了解痣的含義就可以知道你的愛情運和社交習慣。另外，因爲嘴巴是與食有直接關係的器官，如果嘴附近有痣就代表「一生都不會在食方面困擾」的好兆頭。如果能理解到痣的位置所代表的意思，就能更好掌握自己的命運，一起來看看吧！

👇👇👇即睇11種嘴唇附近的痣所代表運勢👇👇👇

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11種在嘴唇附近不同位置的痣所代表運勢

【1】嘴的左下方

在人中的左側、口的左下方有痣的人是極度勤奮、又真誠的人。他們有容易吸引人的氣質，亦很受異性歡迎。另外，他們對時尚有濃厚興趣，極有個性。

【2】嘴的右下方

在嘴右下方的痣代表强大的精神力。這個位置有痣的人是食欲旺盛、精力充沛的人，在工作方面亦很成功。因為很有領導才能，在職場上也會活躍在帶領團隊的位置。他們在食方面也很執著，除了食之外有不少人喜歡鑽研廚藝。

【3】嘴的左上方

嘴的左上方有痣的人佔有欲極强，特別是對錢財非常執著，即使是家人也未必會願意分享。尤其是顔色較淺、形狀不均的痣被稱為「死痣」，這種人對錢的依戀更是病態。

【4】嘴的右上方

這個位置有痣的人有很强烈想要為社會作出貢獻的願望。與在嘴左上方有痣的人相反，他們有將自己的財富使用在慈善公益的傾向。因為他們有積聚財產的天賦、又善於交際，在社區中站於領導位置的人亦不在少數。

【5】人中

人中有痣意味著錢銀問題。如果你在這個位置有痣就要非常小心，因為你不擅長理財，隨時會有意想不到的麻煩找上門。除此之外，女性有機會難產、男性難得子，在分娩、育兒方面説不定會有很多困難。

（Twitter：@BTS_twt）

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【6】鼻孔下方

鼻孔下的痣被稱為「金滿痣」，痣如其名是反映財運極好的痣。在這位置有痣代表你一生不需要為金錢煩惱、衣食無憂。雖然可能因為礙眼很多人會想脫痣，但從運勢方面而看，保留它似乎比較好。

【7】下唇上

在下唇上有痣代表渴望的愛。這裏有痣的人很愛自己，亦有很强烈想被愛的欲望。他很有魅力，有吸引人的能力，但亦有任性、喜歡將人玩弄在股掌之間的一面。不過要注意如果太放任自己也會令身邊的人離開啊！

【8】嘴角

在嘴角的痣代表他是一個很有説話技巧的人。他轉數快、亦很健談，但另一方面也往往會説出一些不必要的話或洩露別人的秘密。禍從口出，如果沒有自覺就很容易會因為口鬆而失去身邊人的信任。

【9】嘴的正下方

嘴正下方的部分被稱為「地閣」，在這個位置有痣的人大多都是很貼地的勤奮社畜。在年輕的時候會遭受很多苦勞，迫於無奈成為社畜。但人過中年後努力就會有成果，能過上安定的生活。另外，由於他勤奮又誠實，也會受到年輕人敬佩。

（Instagram：@altonwongz）

【10】右邊下唇邊界

右下唇邊界有痣的人很重視食物，不單是吃，對煮食亦有興趣，食會佔他們人生很大部分；所以很有可能成為廚師、糕點師等與食品有關的職業。不過在愛情方面，因為擇偶條件較高，他可能無法以最理想的方式墜入愛河。

【11】左邊下唇邊界

左邊下唇邊界有痣代表這個人對服裝、時尚很執著、挑剔。因為潮流觸覺高，對流行事物敏感，可能會成為時尚領袖。而且因為擅長發揮自己的魅力，所以很容易受到異性歡迎。