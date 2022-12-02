政府工｜公司註冊處請註冊助理　月近20K答市民查詢附4大入職要求

【政府工/N仔約/求職/公司註冊處/註冊助理】公司註冊處繼上月26K聘請行政助理，今月再釋出註冊助理一職（Ｎ仔約），人工$19,680雖不及行政助理26K高，但相對入職要求也低，不用大學學位，DSE五科第3級成績及只需一年工作經驗即可申請！



按官方公布，註冊助理的職責是負責各組別的基層運作，包括處理與公司條例有關的文件及個案、參與資訊科技發展計劃、解答公眾查詢及協助管理文書及輔助人員等，看似雜務居多，但工作經驗只需一年已有$19,680月薪，其實相當吸引！

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公司註冊處招聘註冊助理詳情：

月薪 $19,680

申請截止日期：08/12/2022 18:00

入職條件

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能以中文和英文溝通；

(c) 具有一年全職工作經驗；及

(d) 熟悉電腦操作，如：MS Word, Excel 及中文輸入法。

職責

主要負責公司註冊處各組別的基層運作，包括處理與公司條例有關的文件及個案、參與資訊科技發展計劃、解答公眾查詢及協助管理文書及輔助人員等。

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聘用條款

按非公務員合約條款受聘，為期一年。 視乎工作需要及表現，員工或可獲續約機會。受聘人如在合約期內工作表現和行為良好，在合約結束時可獲得約滿酬金，金額與政府按公積金計劃的供款相加後，會相等於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

申請方法 ：郵寄

申請人須以[G.F.340(3/2013修訂版)]表格提出申請。請將填妥的申請表連同修業成績副本及證書副本送達至香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組 。信封面上註明「申請註冊助理職位」及回郵地址。