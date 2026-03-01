新手福音！UCC官網教你初級版手沖咖啡　熱水分3次倒、揭最佳水溫

近年越來越多人愛上喝咖啡，會拜訪各種café嘗試特色咖啡。有不少人亦想嘗試在家中自己沖咖啡，不過市面上有太多種咖啡粉、亦有很多種沖泡方法，究竟應該從何學起呢？日本UCC咖啡的官網就分享了初學者手沖咖啡的方法，即使是新手也能簡單學會！



（《要來杯咖啡嗎》截圖）

每天早上喝咖啡是不少人的習慣，但對咖啡愛好者來說，即溶咖啡和連鎖店的咖啡已經不能滿足他們。日本UCC咖啡的官網上就分享了適合初學者的手沖咖啡做法，不論是愛好者，還是純粹想發掘新興趣的你都不妨可以挑戰一下啊！

👇👇👇即睇UCC咖啡官網公開初學者手沖咖啡👇👇👇

+ 3

所需工具

【1】濾紙

【2】濾杯

【3】咖啡壺

【4】手沖壺

【5】量匙

【6】杯子

（UCC官網截圖）

咖啡粉份量對照

1杯：10-12g

2杯：20g左右

3杯：25-30g左右

4杯：35-40g左右

*1杯約140mL、使用中細研磨咖啡

（YouTube截圖）

５步學會手沖滴漏咖啡

【1】準備工具、預熱

為了讓咖啡沖完之後達到適合飲用的溫度，應預熱手沖咖啡壺、濾杯等工具備用。將水煮至沸騰後關火，當表面的氣泡消失時，就是沖泡咖啡的理想溫度(約95°C)左右。

【2】放濾紙

先將濾紙底部黏合的部分向外側折起，再將側面黏合的部分向內折。之後將濾紙設置再濾杯上，並輕壓以確保兩者之間沒有空隙。

【3】放入咖啡

放入適量咖啡後，輕輕晃動濾杯、讓粉末表面平均，才可以令熱水均勻滲入分佈。

（YouTube截圖）

【4】「蒸」咖啡

想讓咖啡變得好喝，那一定要經過「蒸」這個步驟。用手沖壺將約95度、20mL左右的水輕輕倒進濾紙；當粉末全體滲透到水後靜待20秒，看到有幾滴水掉進咖啡壺裡面就可以了。

【5】沖咖啡

手沖壺呈90°直角從咖啡粉中心起畫圈，分3次溫柔地倒進80mL、40 mL、20 mL熱水。當水平線從頂部下降約3分之1時就可以倒進下一輪熱水。倒進所有的水，或咖啡壺中的份量到達1杯，將它倒進杯子裡就完成啦！

👉Latte、Cappuccino你會分嗎？港人常喝的6種咖啡 有一款成日認錯

同場加映：冷萃、虹吸到底係咩？6種主流咖啡沖泡方式 新手都可以沖出質感!

咖啡真是很深的一門學問，咖啡豆、水溫、注水速度和浸泡時間等等都會影響一杯咖啡最終的味道和口感。除了用常見的意式咖啡機高壓沖出的咖啡之外，其實還有很多不同沖泡方式。手沖咖啡、冷萃咖啡和虹吸咖啡又到底是怎麽一回事呢？👉👉冷萃、虹吸到底係咩？6種主流咖啡沖泡方式 新手都可以沖出質感!

同場加映： 咖啡控｜醫生揭11類人不宜喝咖啡 孕婦飲過量增胎兒患一病機率

不少人都喜歡朝早飲咖啡提神，但你又知不知道原來咖啡並非所有人都啱飲？台灣1名醫生揭，原來有11類人並不適宜飲咖啡，而且亦解釋何謂適量飲咖啡，即睇以下文章避免誤飲咖啡。👉👉👉咖啡控｜醫生揭11類人不宜喝咖啡 孕婦飲過量增胎兒患一病機率