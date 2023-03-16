獨家｜素海霖坦承12歲接觸AV 盼女優被尊重：付出比你想像中更多

「香港首位日本AV女優」──這個話題昨日(15日）鋪天蓋地，說的是本土KOL素海霖（Erena）。她今日接受《香港01》專訪時談及成為AV女優是她的夢想，但不曾與家人商討，對她赴日拍攝一事並不知情。昨日（15日）瞬間成為全港討論的議題，她盼望家人日後會理解她，因為覺得女優之路，是令她可以成功的事情，「我冇可能要佢哋照顧我一世㗎嘛，我亦都暫時覺得呢樣嘢係我會成功嘅嘢，所以我一定要去做、一定要去試。」



對於網民形容她是「香港之光」，聲言會購買正版光碟支持，她希望網民言行一致，「希望你哋真係講得出做得到，而且比日本、台灣嗰啲人知道，香港人都會支持正版同埋好團結。」



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發電郵去日本色情片製作公司自薦被拒

日本成人片商FALENO宣布素海霖以日文名字「絵麗奈」，讀音與她的英文名Erena相同，成為該片商旗下首位來自香港的專屬女優，本月底出道，其出道作的封面寫有「香港出發，香港長大」。

她由12歲已經開始接觸成人影片（AV），她起初是從網上討論區意外看到色情相片：「㩒㩒㩒，就㩒咗啲相出嚟啦，因為好奇呀嘛，始終青少年，或者學校係㩒住唔准講呢樣嘢。跟住，嘩。」她說自己是真心喜歡做愛，認為將自己的愛好轉化成事業，很大機會成功。

她很早以前對此行業已經有興趣，曾發電郵去日本色情片製作公司自薦，遭到拒絕。但她未有放棄，及後透過台灣製作公司牽線，獲得機會赴日本拍攝。她表示，得知可以於日本出道後心情十分緊張，因為拍攝之前透過Zoom及電郵聯繫，單是商討細節已耗時4個月，認為機會是得來不易，拍攝當刻亦如發夢般，「好開心，終於實現咗」，又指擔任女優於她而言「某程度上幾刺激」。

拍攝才知對手著名AV男優清水健 6天才完成拍攝

首次鏡頭面前裸露，是否需要跨過心理關口？素海霖坦言，事前仍感到害怕，但其實簽約決定拍攝當刻，心理上已經準備好，認為多人面前脫衣緊張，是人之常情。她表示，抵達拍攝現場才知道對手是日本著名AV男優清水健，形容對她來說是禮物，而整個拍攝過程比想像中更專業及豐富，提及拍攝團隊完全沒有強逼她，但自己身體不爭氣，過程當中感到疼痛，中間暫停拍攝了一下才繼續。她用了6天完成拍攝一部作品，在日本逗留了一共9天。

香港人口少 早料成為AV女優難瞞家人

「如果我係日本人，就會變得好普通囉。」素海霖表示，作為首個進軍日本的AV女優的香港人，才會引起如此大迴響。不過她直言，缺點是香港人口少，她成為女優一事，家人一定會知道。

她是家中獨生女，入行、出道，均不曾同家人商討，她認為已長大，自己走的路自己負責，亦有責任照顧家人，又指家人給予的自由很大，父母對她赴日拍攝一事並不知情，「我覺得佢哋見到我照顧到自己，亦都可能會照顧到少少佢哋，就唔會過問。」

素海霖說，出道消息出街後，家人暫時未找她，認為「唔講嘢或者唔出聲對我嚟講已經好好」。（余俊亮攝）

盼有一天會獲家人理解

素海霖說，今日消息出街後，直至下午家人都未找她。不過她認為家人不理會，亦屬合理，「日本個邊，就算咁多人口，之後屋企人都會比香港人發現，其實屋企人都係會嬲，就算咁多人口，咁何況香港咁細嘅地方。」

「唔講嘢或者唔出聲對我嚟講已經好好！」她說，家人應該是知道她有很多事情處理、很大壓力、亦有很多朋友過問。被問及是否害怕家人責罵，她回應說：「其實都唔會鬧。鬧可能都係有彎轉，可能失望，但唔會講。」但她仍希望家人有一天會理解她，「我冇可能要佢哋照顧我一世㗎嘛，我亦都暫時覺得呢樣嘢係我會成功嘅嘢，所以我一定要去做、一定要去試。」

至於朋友，她指相熟朋友早已知道此事，「但『表面朋友』一定係話支持你呀嗰啲，但真正嘅唸法我就唔知。因為我本身都唔係好信人。」她表示，早前拍攝性照片時，已失去某些「表面朋友」，一些剛認識的女性朋友看見她社交媒體的性感照片後就立刻退追蹤，「其實仲好，幫我篩走咗啲唔適合大家嘅！」

我好明顯知道香港嘅文化係，就算一個女仔冇做到啲咩，佢都會覺得佢係雞啦。咁甚至有啲人會覺得女優都係雞，但係其實佢係好值得尊敬囉。不過都係睇個人質素，識唔識得尊重人。 香港首位日本AV女優素海霖（Erena）

素海霖表示，擔心出道後對自己的感情路途有影響，但「諗唔到咁多」（余俊亮攝）

稱不信婚姻不信愛情只信金錢

素海霖擔心出道後對感情路途有影響，但「諗唔到咁多」，「因為你要得到某啲嘢，一定要捨棄某啲嘢」，又指自己是不婚主義者，亦不相信愛情，認為任何關係都是建基於金錢，「一定要自己有錢同有事業嘅時候，先諗其他嘢會好啲。」

她認為AV女優是一個好值得尊重嘅行業，「對我而言，任何行業都有辛酸位，其實都值得尊重。但女優，雖然好多人話佢收到錢或者點樣，但其實佢付出嘅嘢係比你想像中更多。」她認為一個人願意付出身體，把自己展露無遺，並不容易。

對於社會有言論指AV教壞人，她認為視乎每以甚麼角度看待，如果以學習的角度，AV可學習如何做愛，甚至為某些人解決性僻好的問題，避免反罪。她又指，香港性教育並不足夠，只會教人「Say No」以及戴避孕套，「但你有冇諗過佢哋情到濃時乜都想試」，認為應該在他們「情感膨脹」之前，準備好一切。

她坦言沒有看畢全部內容，最重要都是做好自己，問心無愧，因為根本沒可能得到所有人的喜愛認同，日後出道始何應對負面評論？她回說「唔需要回應」。以前有想過去台灣發展，但始終這個行業發展在日本是最頂尖的。

素海霖出道作的封面寫有「香港出發，香港長大」。（網上圖片）

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目標未來可拍電影及電視劇

素海霖的作品於3月31日發怖，她的目標希望可以於此行業發展3年以上，但仍要視乎日本製片團隊、觀眾反應，以及自己的身體情況。可見的未來，她希望繼續擔任一名演員拍攝電影及電視劇，但不只限於「愛情動作片」，認為只做同一角色，不能叫作演員，亦會局限其發展，冀打破公眾對她的固有形象。

對於網民形容她是「香港之光」，揚言會購買正版光碟支持，她如此回應：

希望你哋真係講得出做得到，而且比日本、台灣嗰啲人知道，香港人都會支持正版同埋好團結。 香港首位日本AV女優素海霖（Erena）