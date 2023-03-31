港女結婚一個理由用「殯儀館名義」租車！兄弟搲頭:辦紅事定白事?

雖然我們常說結婚是愛情的墳墓，但將婚禮與葬禮Crossover也未免過於前衛。今日就有網民分享他為朋友擔任婚禮司儀和兄弟的連環不幸事件，引來網民熱議。



(魔法擂台截圖)

有網民在IG Story發文，指為朋友擔任婚禮司儀、兄弟後「大開眼界」，因為對方竟然將為了節省成本，除了令「兄弟」們要睡在酒店浴缸、利是遠低於公價之外，更把「紅事」當作「白事」來辦，令樓主憤而決定將事件公諸於世。

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該IG Story指故事中的女主角家族「做開白事生意」，所以應該更清楚利事和帛金的公價。樓主作為兄弟加司儀，竟然前後只有3封合共$140元的利事，「完美地形容節儉兩個字」、「食埋宵夜仲要倒貼$100出嚟」。更過分是一對新人竟然連花車錢也省下來，而以「殯儀館名義」去租旅遊巴，連旅遊巴司機接送的時候都不禁問「究竟你哋係紅事定白事?」。樓主更於Ig Story中表示，「不如索性喺你老本行到搞婚禮咪算囉，又新穎又平，仲有折添！」

(2012喜上加喜劇照)

除了「紅白大賽」之外，該名兄弟更指，由求婚到婚禮其實都反映出一對新人對一眾兄弟姊妹的不尊重。行程「左改右改」、「亂到飛起」，當一眾兄弟問新郎哥流程時，對方竟然說他也不知道。本來安排在酒樓設宴，突然又改為買外賣，還要被對方家長指著罵他們浪費食物。搬送物資的時候所有東西都是他們兄弟去搬，新郎哥卻連一點輕巧的東西都不願意搬，下雨又不幫忙舉雨傘，「唔係收咗你錢就要做到成隻狗咁任勞任怨」。

婚禮前一天，一般都會安排酒店房間給兄弟姊妹團讓他們不用舟車勞頓，也不用太早起床出門，但該兄弟表示，一對新人只留了兩間雙人床房間，結果他只能睡在酒店的浴缸中之餘。

(TVB劇照)

該IG Story及後更被截圖轉載至連登討論區，引起網民熱議，不少人認為「用殯儀館名義租車真係超級黐線」，「用殯儀館名義book車真係cls，咁「吉利」嘅嘢都做得出」，亦有網民認為那位兄弟「奶一次野仲唔夠」，明知男主角不把他們當兄弟還幫他，自己都有責任，這次真的「受騙的那個比騙徒更混帳」。

(連登討論區截圖)

(連登討論區截圖)

(連登討論區截圖)

亦有網民於帖文下方分享了懷疑是新郎的回應，指出自己的「無知」和「安排失當」是因為自己「第一次結婚」、「好多嘢都唔識」，反問出IG Story的兄弟為何如此介意卻不直接跟他反映，更批當中有很多不實指控。但網民卻不太接受他的說辭，認為大部分人就算第一次結婚也不會做到如此「肉酸」，不過該回應帖文已刪除。

(FaceBook截圖)

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