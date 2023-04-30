打工仔稱新高層激似韓國男神玄彬　全部女同事齊做一事惹網民爆笑

對不少人而言返工相當沉悶，在公司面對同事的時間，其實分分鐘比在家中面對親人還久，因此公司如果有新同事的話，其實可以帶動工作氣氛。近日一位網民發帖指公司來了一位新高層，其外貌激似玄彬，其後每一位女同事都作出N個驚人轉變更意外帶動公司生意，情況令網民紛紛爆笑！



《愛的迫降》劇照

網民在香港討論區上以「公司嚟咗個新高層令大家好鍾意返工」為題發帖，表示自己公司來了一位男性新高層，看起來十分年輕，大約30幾歲，而且「青靚白淨」外貌更激似韓國男神玄彬。雖然起初樓主認為對方只是虛有其表「睇得唔打得」，但是後來發現他的辦事能力不錯。

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《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

在公司聘請了一位辦事能力強，外表又恰似玄彬的男高層消息後，樓主稱公司的每一位女同事都開始八卦對方的個人背景，還得悉他是單身的事實。在不知道這資訊的時候還好，但在女同事們知道後就突然開始「盛裝打扮」後才返工，有些本身Hea穿上班服的女生也突然穿著漂亮。此外，樓主稱「唔化妝嘅都化返個淡妝」，直言「公司瞬間好有氣氛好有士氣，突然個個都好有動力返工」，老闆對狀況也表態「好開心」，甚至帶動了公司的生意好了很多，樓主也感嘆「估唔到請咗一個啱嘅人就可以令到間公司變好咁多…」。

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《鬼同你OT》劇照

帖子引起了網民熱議，紛紛留言爆笑，稱「令到女性荷爾蒙激增」、「激發女同事本能」、「咁都係好事呀，起碼大家返工多咗動力」、「個個都猴住啦咁！」，更要求樓主貼圖作証。也有網民笑言假若「玄彬」揀定了某一位女同事發展，到時候整間公司又會再度回復「死氣沉沉」。