婚攝公司超另類結婚照惹熱議　新娘：我結婚定隻馬？攝影師咁解釋

結婚是人生的大事之一，過程少不了拍婚紗照。但找到合心意的攝影師、拍到合心水的婚紗照，除了靠資料搜集或朋友介紹，其餘通通都是靠運氣。近日就有一對內地夫婦聘請了攝影師幫忙拍攝婚紗照，但看見成品之後他們質疑攝影師的構圖，並向工作室反映對於攝影師拍出的婚紗照感到不滿，事件引起網民討論。



小紅書截圖

近日，一間婚紗攝影工作室在小紅書發文「不理解花五千塊錢陪馬拍了組婚纱紗照嗎？」為題，稱一對內地新人向其工作室花費$5000聘請攝影師，在成都拍攝婚紗照。在新娘看到婚紗照成品後就向他反映「這是我的婚紗照還是馬的啊？」對於在馬場拍攝的一輯婚紗照表示不滿。她認為相片連一對新人都看不清，鏡頭反而只對焦在遠處的馬身上。甚至在相片中馬佔較大位置，將一對新人放在馬的脖子下面。她表示不理解「我們這是花錢給馬拍婚紗照嗎」

婚紗攝影工作室則作出回應「這是攝影師的構圖呢」亦在發文中強調「用馬做前景，景深拉到馬場馬景。完全是又酷又高級的婚紗照，這麼特別的風格一輩子都不會有遺憾啊」對於這輯特別的婚紗照，網民笑言：「確實馬每一張都給特寫的景」、「總而言之馬才是主角」、「知道你想構圖，但是沒太構好，馬真的很突出，把主角戲都搶光了」

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女事主驚見工作室將此事發文公開，亦有解釋「我只是不喜歡發給你的那三張，其他都很喜歡」慶幸女事主並不是整輯相都不滿意，婚紗照是意義重大且價值千金的相集。如果不想留下遺憾，並得到一輯絕世的婚紗照，應該提早與工作室和攝影師溝通好！那就可以避免想法差異導致體驗不愉快。

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原文：小紅書