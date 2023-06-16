9招避免「畀雷劈」！林超英親授室內外避雷小貼士 ：行雷唔好沖涼

香港天氣近日非常不穩定，翻查資料天文台原來自5月30日起，已經連續17天發出雷暴警告訊號，當中6月8日更曾單日五度發出雷暴警告訊號，屯門和田邨一個公屋單位在1秒內被閃電以「L字型」連續劈中3次，可見雷暴的凶險。究竟在雷暴天氣要如何自保防止被雷劈呢？前天文台台長林超英回覆《開罐》教你避雷小貼士。



本港近日天氣不穩，除了連日狂風暴雨之外，亦經常「行雷閃電」，令一眾網民和街坊驚呼四起，雖然有部分網民笑言「屋主可能做得壞事多」、「係咪亂咁發誓」、「天選之人」，但有更多的網民直指「很恐怖」，指看完影片後不敢再行近窗邊！

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前天文台台長林超英回覆《開罐》表示，提醒大家分別在室內和室外防止被雷劈的小貼士，超英哥教大家在室外時，不要讓自己成為最高的物件。在室內則要遠離窗邊，窗邊放甚麼東西關係不太，但是注意不要花灑浴，香港有先例有人因花灑浴被閃電擊中，大家要注意盡量避免打雷時洗澡，以免水柱加身體變成連接天台水箱和地下水喉管的導電體，仲慘過直接被雷劈啊。

雷擊、雷劈會對人體造成致命的傷害，包括傷害到神經和心臟，或被電流電壓高溫燒傷。雖然有些人可能被雷劈後沒有表面傷痕，但體內亦可能會出現顱骨骨折或內臟損傷，絕對要小心防範！《開罐》記者為大家整合了9個當雷暴警告生效時，能夠降低被雷劈的機會的方法。

👇👇👇9個防雷劈方法👇👇👇

9個防雷劈方法

+ 5

1.留在室內 緊閉門窗

在室內工作的人應緊閉門窗並保持距離，於室外工作的人應盡快找安全的建築物躲避。

2.離開水面

切勿進行任何水上活動，盡快離開水面及找安全的地方躲避。

3.避免接觸易燃物品

切勿處理以開口容器盛載的易燃物品

4.遠離樹木

盡量避免站在樹木或燈柱、桅杆等導電性高的物體附近。

5.避免接觸金屬裝置

切勿接觸天線、水管、水龍頭或鐵絲網等金屬物品

6.避免使用花灑淋浴

雷暴期間盡量避免使用花灑淋浴。

7.避免使用電器

盡量避免使用電話、電腦或其他帶有插頭的電器。

8.室外切忌赤腳奔跑

萬一無法及時找到安全的建築物，於室外請避免赤腳接觸地面，並應盡量減少與地面接觸的面積。

9.雨傘的使用守則

避免使用金屬握把的雨傘；避免在電器設施或高處使用雨傘；避免收納雨傘後站後通電設施附近。