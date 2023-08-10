00後首日返工叫上司「姨姨」下場超慘！入職第一天有10件事要準備

00後整頓職場聽過不少，但00後整頓上司你又有冇聽過？做得上司一定有些經驗和閱歷，但作為女人最棹忌就是年紀，識做、想在職場過得好，女上司當然年年18歲，但一位出入茅廬的05年的小妹妹就輸了第一印象，直接叫上司姨姨，讓網民直嘆「呢啲學校真係唔教」。



《部長與社畜的焦急羅曼史》劇照

有網友在香港討論區Discuss HK 以「女上司被新同事叫姨姨嬲到面都紅晒」為題，描述自己在公司看到00後入職第一天的景況。有一位05年出生，剛剛中學畢業的新同事入職，一見到女上司就自我介紹「Hello姨姨」，女上司隨即感到受侮辱，即反駁「姨咩姨，叫英文名得啦」，被身為同事的PO主直斥「睇怕妹妹之後都唔會有好日子過」。

《鐵探》劇照

Do姐與山下智久全英文交流被讚犀利 14個英文超晒班的香港藝人！

事件一出引起網民熱烈討論，大部分網民都認為在職場上不應該以「姨姨」作稱呼，「姨姨」應該是親戚、父母親的朋友才會用作稱呼，在職場上叫姨姨好奇怪，大多數都是直接用英文名代替稱呼，「返工變咗返屋企？」、「做人有時係要假啲啦，大我三十年的女士都唔會叫人姨姨，有啲女士叫你估下佢幾大，我會先恆量大約幾大，再老馮減15年才答」、「叫上司姨姨已死罪，連一般的社交禮儀都唔識」、「直接叫英文名咪得囉」。

女上司50幾歲，而05年妹妹今年才18歲，其實相差30幾年被叫姨姨都好正常，但這樣叫除了有機會在職場上被針對之外，也會被人覺得你沒有禮貌、「唔識做」。不過年輕人第一次出來工作，好多職場禁忌的確未必清楚，《開罐Opener》為大家合集十個入職第一天該做的事，大家如果在入職第一天做好準備，給別人留下一個好印象，大多都不會沒有好日子過，之後的職場路也不會走的難行。

▼▼▼按圖瞭解入職第一天該做的10件事▼▼▼