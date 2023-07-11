港人深圳食¥538位日式放題　2.5小時玩命狂掃xx隻海膽　網民:瘋狂

近年，港人熱愛北上吃喝消費玩樂，內地餐飲店多到眼花撩亂，但挑選抵食抵玩的景點是港人的強項。近日就有一對港人夫婦北上，專程到訪一間日式自助放題餐廳「極上萬膳」，兩人點了多款海鮮刺身，仲專攻呢款刺身，份量驚人，引起網民紛紛留言。



Facebook截圖

近日，有位港女在Facebook「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」群組上發帖，分享她和丈夫結婚週年而到內地慶祝，到訪了一間叫「極上萬膳」的日本料理餐廳。他們就揀選了「臻選」的自助放題套餐，收費¥538人民幣一位。這個價錢的放題已包含多款海鮮刺身和高級料理，而他們則主要點選鮮活海膽和鰲蝦享用，而餐廳規定每次點餐最多只可以點20隻鮮活海膽。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片

她則指「間嘢最主要嘅問題係上菜好慢，真係要有啲耐性，但啲刺身係夠凍同足數嘅」但即使送餐需時，依然無阻他們在這裡暢飲暢食。她指「全部都係海膽，2個人食咗70隻，食海膽食飽係咩感覺」，更有信心「如果唔係食咗啲蝦有啲膩，我覺得我哋可以食到100隻」。一個晚餐平均每人進食了30多隻鮮活海膽，食量驚人之餘，更是「食返夠本」。

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帖子亦引起了不少網民的食慾，但都有網民對這間日式料理有不好的經歷：「我食過最貴嘅餐，活海膽賣晒，就連普通手指尾甲大細嘅海膽叫咗5粒然後就賣晒，做唔起唔好學人做放題，不過整體唔算好差」、「我就係俾相呃咗以為好食，點知好難食！海膽無味㗎！」、「呢間嘢比大陸個網紅話好差，食物送唔夠上枱，次貨扮上貨，再叫話冇貨。」