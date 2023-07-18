遊港內地夫婦灣仔被偷銀包　跟阿SIR一齊捉賊！教一招可快速破案

旅遊時逛街最怕就是遇到賊人，被偷走財物還被偷走整個好心情，影響旅行體驗更要處理尋回失物的事後工作。近日，就有一對內地夫婦來到香港旅遊，不幸地遭遇賊人偷走錢包，唯有報警求助。幸得警員這樣做，令他讚嘆香港警察質素很好。



小紅書截圖

近日，一位內地男在小紅書發帖以「我在香港和與阿Sir抓賊」為題，稱他和太太一起來港旅遊，當日下午2時在灣仔街市走走逛街時，突然發現背包的拉鍊被打開，驚見錢包被偷走了。事主指：「我太太很冷靜，第一反應就是報警，二人立刻先順着原路返回。問了水果店老闆有沒有落下了，老闆誠懇回答沒有撿到。根據面相來看，老闆非常樸實不可能說謊。」隨即他們就走到灣仔警署總部求助，填了基本個人資料和遺失內容清單後，「我問總部警察大概甚麼時候有結果，警察告訴我3日左右如無通知，即無法追溯。這裡的表單寫的是遺失/失竊，沒有立案、也沒有警務人員進一步對接，直覺告訴我沒立案等於認栽（承認自己倒霉）」

於是事件發酵了約3小時後，他們再重返灣仔街市，觀察了四周的閉路電視決定報警，10分鐘後警務人員到場，「2位阿Sir先取了水果店的監控，如我所料，清白的老實人。攝像頭顯示我買完水果離開，包還是好好的。然後我和阿Sir來到菜市場監控室，按照時間順序，最終鎖定了嫌疑人，手法專業打着傘、帶着鴨舌帽，確認了是盗竊而非遺失」到場警員則向總部交代嫌疑人特徵和作案經過，並已立案表示盡快抓到罪犯。

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《無間道》劇照

事主提醒網民遇到同類事件要立刻致電999求助熱線，亦讚嘆香港警察專業、質素很好。網民都同情事主紛紛留言：「一通關，偷偷搶搶就馬上多了，小心」、「旅遊熱門城市/地區就是扒手多，不分國内外，外出建議保管好自己的財物」、「灣仔警局做法就十分欠妥感覺，明明是盗竊為甚麼按遺失處理，非要現場報警等出警才行？」《開罐》記者就事件向警察公共關係科了解。

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