Anson Lo翻唱《潛龍勿用》神徒讚2點超越謝霆鋒:Song of the Year

盧瀚霆Anson Lo盧瀚霆(Anson Lo)一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》23日舉行。教主除了演唱多首個人歌曲之外，還演唱了謝霆鋒的名曲《潛龍勿用》。有網民將演出片段放上社交平台，立即惹來神徒激讚，有人更認為超越原唱，惹起正反兩極爭議。



YouTube截圖

教主在首次個人演唱會中，除了唱出多首首本名曲如《Mr.Stanger》、《永順街39號》、《Megahit Megamix》、《不可愛教主》等，也有唱其他歌手的歌曲，包括曾翻唱張國榮的《偷情》、Linkin Park的《偷情》、Just B的《Try》以及謝霆鋒的經典名曲《潛龍勿用》。

其中演唱會中的《潛龍勿用》演唱片段更被放上YouTube ，不少未能入場的網民都可以欣賞到教主的精彩演出。 片段中所見教主穿上紅黑帶尖釘的型爆舞衣演繹前輩歌曲，有年輕網民表示第一次聽此曲，更刻意找原唱來聽，發現教主比原唱更出色：「我搵返原唱者聽唔晒成首, 因為佢唱得好悶同唱到一D感覺都冇!! 撈撈唱得好好聽同埋好有感情」、「個重點唔係聽技巧，唔係聽歌喉，而係聽歌者本身嘅國際視野…教主其實唔係歌手，而係藝術家，《潛龍勿用》其實唔係一首歌，而係一件藝術品」，更有網民用「song of the year」來形容教主版《潛龍勿用》，相當誇張。

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不過也有網民就教主的表現持相反意見，「佢係由5分進步到10分,不過滿分係1000分」、「其實佢嘅fans係咪音痴」、「同謝霆鋒差幾條街」。其實youtuber曾有歌評家認為教主的中低音向來掌握得不錯，而《潛龍勿用》這首歌有一半都是中低音，故歌曲也算頗適合教主的音域。大家又如何看教主的唱功呢?