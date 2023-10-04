台美女昔被嘲「胸大無腦」靠一招轉念：自己身體的主權自己作主！

亞洲男性娛樂雜誌JKF創立18年，每年的女郎票選更成了男性的年度盛典之一，近期吸引Netflix的韓國19禁綜藝節目《人+性大不同》遠赴台灣，女郎們也在節目中公開徵男友：「大家身邊都沒有伴，鼓勵喜歡她們的男生要勇敢踏出第一步。」



節目中JKF女郎帶著主持人深入JKF大本營，一探打造百位性感女郎的秘密基地，主持人申東燁笑說：「在這裡工作應該是許多男生的夢幻天堂，每天所見的都是漂亮的女生，根本不想下班，女郎們太閃耀的都令人不敢直視。」

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蟬聯兩屆JKF百大女郎后冠的啾啾說：「加入了JKF這個大家庭，讓我更有自信，小時候曾經因為長得漂亮而被欺凌，當時還覺得莫非我長這樣是錯的，但後來加入JKF後，我發現漂亮無罪，而且還可以帶給大家開心，進而獲得自信。」

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擁有H罩杯完美胸型的寶七也透露：「曾因為胸部大被嘲笑胸大無腦，後來透過模特兒行業拍攝作品讓自己成為流量密碼，領悟到每個女生都擁有自己獨一無二的美麗，自己身體的主權自己作主，不要畏懼別人的眼光。」

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