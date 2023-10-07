做到一半勁急尿好尷尬！網民憂影響床上表現　專家建議一招解決

擁有一場美好的性愛體驗是令人嚮往的，近日有網友提問憋尿是否會影響性愛方面的表現，有台灣最美性學博士之稱的許藍方也透過影片解答了。



針對有網友提問，當時正在幫女朋友進行前戲時突然很想尿尿，好奇問：「這時候憋尿對性表現是否會有影響？」對此，許藍方表示，膀胱它並不是突然就一堆尿出現：「腎臟24小時會一直滴滴答答製造尿液，所以膀胱是慢慢的累積尿液。」

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許藍方解釋，當膀胱累積到250至300cc時會產生尿意感，尿意感就是開始會想尿尿，但此時還是可控制尿和不尿的範圍，因此針對網友提問「性表現是否會受到影響一事」許藍方解答，基本表現不會變，但是會因為你想要尿尿，因此心理方面會受到影響，擔心進行到一半是否會發生噴尿意外，擔心的心理狀態恐會影響勃起。

因此，許藍方建議，想要避免該情況發生，最好的情況就是進行性愛前先去排尿，就可以避免做到一半突然想尿，避免憋尿不利性愛過程的情形出現。

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