政府工｜教育局請行政助理月薪$26,675　任何學位＋2年經驗可申請

新年假剛過，教育局日前釋出招聘行政助理一職告示。雖然並非公務員約，但入職要求不高，任何學位加上兩年相關的行政經驗都已合格申請，月薪更達$26,675，各位想轉工加入政府工行列的職場小薯絶對值得一試。



教育局-行政助理(特殊教育分部)

月薪: $26,675

截止日期 :23/02/2024 18:00:00

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入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中英文良好；

(d) 具備2年行政相關工作經驗者優先；

(e) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

(f) 面試者或須接受筆試。

職責:

(a) 協助管理特殊教育培訓課程，包括處理查詢、報名、保存資料及分析培訓數據；

(b) 協助審核職前特殊教育培訓及資歷；

(c) 協助處理部門事務；以及

(d) 執行其他被委派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

a) 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

b)申請書須送達至九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座二樓E201室 教育局特殊教育分部特殊教育支援第二組「申請行政助理職位」。