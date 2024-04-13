專訪｜許月湘冒家人反對入行　首提名金像獎︰總算俾佢睇到我做咩

前陣子網台「試當真」一條名為《點解唔好入演藝？》的清談片，6位香港演藝學院畢業的電影業者熱烈討論到底應否入演藝。而今次專訪的對象許月湘（湘湘），也恰巧是他們的師妹，雖然都深明這條路隨時「畢業等於失業」，但幸好她正式入行第一年已獲得金像獎「最佳新演員」提名，這個頭算開得不錯。不過，湘湘並非從小立志要做演員的那種人，在讀演藝之前，她原來讀了兩年會計，最終冒著家人反對都堅持轉跑道，對於Quit U這個大膽的決定，全因她不想後悔：「我覺得仲有時間可以試我想試嘅嘢。」唔得？到時先再算吧。

服裝：Initial Fashion

形象：Michelle Yuen

髮型：Haffman Cheng/Kinki Liu

場地：The Stadium Bar & Restaurant（@thestadiumhk)



許月湘是新入行的演員，去年畢業於香港演藝學院戲劇系。（梁碧玲攝）

許月湘憑《白日之下》中，初出茅廬的偵查組記者Jess，榮獲「第42屆香港電影金像獎」最佳新演員提名。（香港電影金像獎）

在《白日之下》之前，都有留意過湘湘的作品，例如是Whizz的《Sorrowful》MV、海洋公園哈囉喂廣告、ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》，不知不覺間，在腦海裡認定了湘湘是比較驚青、寡言、沉鬱的女生，接觸過真人後，卻發現她其實比想像中開朗得多，而且仍保留著一點入世未深的青澀。

許月湘早前在劇集《那年盛夏我們綻放如花》飾演學生區家純，單純信錯人最終命都冇，她說現實中的自己的確比較急、騰雞，但冇區家純那麼蠢。（《那年盛夏我們綻放如花》劇照）

相較於過往的驚青角色，許月湘真人其實開朗活潑得多！（梁碧玲攝）

棄會計學位果斷轉讀演藝 遭家人反對

早就知道湘湘在香港演藝學院畢業，雖然讀書期間有拍MV和不同節目，但正式入行是去年的事，之後更簽約了古天樂旗下的天下一。看看她畢業的年齡，似乎有一丁點大，細問之下果然冇估錯，原來讀演藝是一個半途出家的決定。湘湘原本在恆大讀會計，跟演戲完全風馬牛不相及，卻在大學的第二年毅然投考演藝，成功過三關之後，果斷Quit U！她說：「由細到大屋企人都會同你講你要讀好啲書，考好成績，入到間好大學，做啲穩定嘅工，我細個覺得我對商科好似有啲興趣，所以就揀咗Account，但真係讀咗兩年之後，我覺得好悶呀！我做過Intern（實習）㖭，日日對住啲單好悶，想試啲唔同嘅嘢，所以最後考咗Acting，我好好彩，一考就考到。」

許月湘都曾因為想滿足家人而讀會計系，不過經歷兩年大學生涯和實習後，她深知自己其實冇興趣，這一切實在太悶。（梁碧玲攝）

講到讀書時期是否參加過劇社之類而萌生對演戲的興趣，湘湘竟說：「冇呀。」那她一定是很有天份，才考得進這麼難入的演藝吧？她認為自己是好彩居多，「我成日覺得我好好彩，好好運，可能今年去考都未必考到，年年準則同埋老師要嘅人都唔同，所以好珍惜每一次可以演出嘅機會。」收到錄取通知後，湘湘想都沒想就應承，絲毫沒有掙扎，她坦言衝動任性，「諗返起都幾大膽，而家嘅我都未必會敢，顧慮會多咗，但係嗰下我想做就去做，其實屋企人係反對。」

許月湘透露考演藝時有三輪，第一是體能，且要即興與對手做練習、第二輪要唱歌和即場背指定對白，再天才表演以及預先準備好的獨白、最後一關就是傾偈與獨白。（梁碧玲攝）

問許月湘何時意識到自己愛演戲，她說自小愛跳舞和上台表演，亦細想過如果想表演，不一定要演戲，不過從沒有把跳舞變成職業的打算，反而想了解戲劇是什麼。而在演藝的幾年，經歷改變了她，也讓她更了解自己，肯定自己確實想在這條路堅持下去。（Instagram：vanora.hys）

對，雖然在投考過程成功過關斬將，但最大的關卡還是自己家人。代入父母角度去想，當然想仔女讀所謂有前途的「搵食科」，再加上已經交了兩年學費，一輟學，這些錢、時間全部付諸東流，反對也是人之常情。湘湘說自己過完第三輪面試時才跟屋企人坦承自己正在考演藝，但未知成績；由於家人沒想過她考得到，所以都不以為然，憶起當時的周旋過程，湘湘表示：「佢哋覺得好嘥，嘥咗兩年時間、學費，再重新嚟過，你唔知出到嚟會發展成點，呢行啲人成日都話畢業等於失業，所以都幾驚，但係嗰吓我覺得我唔理，我想讀咗先！我想試咗先！因為人生平均都有80歲命，我嗰時先20零歲，去到1/4嘅時候，我覺得仲有時間可以試我想試嘅嘢。如果真係唔得嘅話，我仲有好長嘅時間可以做你哋覺得好嘅嘢，但係我起碼唔想我人生後悔先。」

許月湘不想家人後悔，所以對於棄會計學位轉讀演藝，她覺得做了再算，反正人生還很長，將來冇得演戲再轉行也無不可。（梁碧玲攝）

堅持演戲首獲金像獎提名 為家人態度軟化感高興

至於當時抱住商量還是通知家人的心態，湘湘說：「屋企人話，既然係你條路，你就行咗先，到時如果真係唔得，你再返去讀會計，不過早排佢哋都仲問緊我，會唔會返去再讀返會計。」以前冇作品俾家人睇到，但過去一年有劇集、電影、廣告，如今還多了《香港電影金像獎》「最佳新演員」提名，總算對家人有點交代，讓他們知道自己沒行錯路吧？湘湘認為：「又唔可以話交代，但係都俾佢見到我做緊咩，宣佈嗰日我有返去畀媽咪睇返條片，佢都有笑，我Feel到佢嗰刻都戥我開心，好似而家堅持緊嘅嘢係冇錯，俾佢睇到我嘅努力，對佢嚟講都係好大嘅鼓勵。」

儘管當初家人反對許月湘做演員，但入圍金像獎後對方都替自己感到開心，使她感到堅持是有價值的。（梁碧玲攝）

得知入圍喜極而泣 坦言冇信心攞獎只當去Party集郵

宣布入圍當刻，湘湘正與公司同事一齊影賀年照兼睇直播，她得知入圍後立即喜極而泣，最大感受是感恩，雖然目前不是走得很遠，但如果沒有人畀機會自己、幫助自己，她不會有這個提名。另一候選人謝咏欣早在金馬獎先拔頭籌，湘湘並未因此動搖信心，她說自己信心本來就不大，入圍已經好好彩，「我都唔敢諗我有冇得拎呢個獎，因為入到圍對我已經係一個肯定同埋鼓勵，我覺得以後要再努力啲，更加努力先對得住演員呢個身份。我去金像獎都係當Enjoy呢個盛事，同埋集多啲郵！」

宣布入圍一刻，喜極而泣，而同樣憑《白日之下》的余香凝當時都在場，希望湘湘攞「最佳新演員」多於自己攞影后。（Instagram：vanora.hys）

許月湘很怕太主動與人聊天會嚇怕人，幸好在片場中余香凝主動找她聊天，又會給她建議，她覺得對方好像一個大姐姐，能與對方一同入圍她感到非常開心，坦言：「佢真係做得好好，其他入圍嘅候選人都做得好好，但我私心一定係想Jennifer拎（影后）。」（Instagram：vanora.hys）

在早前的「亞洲電影大獎」上，湘湘如迷妹一樣，笑說那場合對她而言等於追星現場，與少女時代的權俞利（Yuri）、李英愛、朴勳、梁朝偉、大鵬、吳慷仁等合照，回想起仍難掩喜悅：「超興奮，勁開心，好多大前輩！冇諗過細細個喺電視度見過嘅人出現喺我面前，可以同佢一齊影相。」當晚是她首次行紅地氈，自言是「大鄉里出城」，對於將在金像獎再行多次紅地氈，湘湘認為最需要準備的就是好好享受的心情：「唔知人生可以行到幾多次紅地氈，要好好珍惜每一次，同埋可以同《白日之下》嘅團隊一齊行都係好開心嘅事，我哋真係好似屋企人咁樣，係好有愛嘅團隊。」

「亞洲電影大獎」是許月湘首次行紅地氈，她形容自己為「大鄉里出城」，見到不同的影星心中都暗暗驚嘆：「佢呀！」（Instagram：vanora.hys）

許月湘成功與梁朝偉集郵，她說當時太倉卒，世界各地的人都爭相與對方合照，自己希望金像獎當日可以再影多次，可惜梁朝偉已表明不會出席；而她的另一個「再集郵」目標，是《第八個嫌疑人》的大鵬。（Instagram：vanora.hys）

因《白日之下》拒絕麻木 盼堅持初心獲大眾記住

「最佳新演員」提名一生人只有一次機會，憑《白日之下》角逐，對湘湘來說別具意義，劇本改編自幾宗安老及殘疾院舍虐老和性侵的個案，當時正就讀中學的湘湘都有留意新聞，「嗰時睇完之後我都覺得好嬲，點解喺香港呢個咁文明嘅社會，都會發生呢啲咁嘅事。」不過隨著新聞熱度減退，自己都少了關注，甚至已忘了曾有過這麼一件事，而接拍《白白之下》正好是一個提醒，「好多時我唔關注同埋我唔留意，唔代表佢冇發生，呢個社會好多嘢值得我哋關注，唔可以成日顧住自己，要顧住身邊所有發生嘅嘢，特別作為一個演員，你更加要留意呢個社會發生咩事。」

拍攝《白日之下》，許月湘最主要對手就是余香凝和梁仲恆，她說第一次拍戲，難免有壓力，其中一場戲NG了幾次，慌到不得了，幸好兩位都是超寬容、完全沒有不耐煩，還安撫她著她不用緊張。（《白日之下》劇照）

許月湘看來像乖乖女，她將來卻想挑戰「黑化」角色，透露：「有個化妝師形容我係一個『黑化嘅陰濕人』，好啱做啲表面睇落好似好無害，但係你一得罪我，我就會好奸嘅角色。」（梁碧玲攝）

戲中湘湘有句對白說：「可能我哋試過一千次都係冇用，但係話唔定今次就會有改變。」記者不能改變世界、演員也未必能改變世界，在這些令人齒冷的新聞面前，湘湘坦言自己都不知道可做些什麼，不過原來有時候不知不覺地也能為社會帶來一些影響，「聽到身邊啲朋友，話睇完對屋企人多咗關心，就算謝票嗰時都聽到啲觀眾講，見院舍入面都多咗啲家長帶啲院友出去行吓，睇吓呢個世界，都係一個好好嘅改變。就算影響唔係好大，有一啲正面積極嘅影響，我覺得已經好好。」未來能否改變世界仍是未知之數，不過至少湘湘希望自己的初心不被改變，「希望未來拍到更加多好嘅作品，同埋希望大家記住我係一個演員許月湘。我好想畀人知道我係一個演員，喺呢條路上希望繼續堅持，保持初心行落去。」

許月湘在戲中一句：「可能我哋試過一千次都係冇用，但係話唔定今次就會有改變。」鼓舞不少人。（《白日之下》預告）

許月湘說自己以湯唯、章子怡為榜樣，表示：「佢哋做戲好好同埋有一種好定嘅感覺，不急不躁，我覺得喺呢行好重要就係要不急不躁，希望可以好似佢哋咁，有一種淡定，同埋每一個作品都做得好好，有一個說故事嘅力量。」（梁碧玲攝）

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