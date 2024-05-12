九龍城寨｜劉俊謙謝票兩大暖心舉動融化Fans　網民：男人都沉啦

電影《九龍城寨之圍城》氣勢如虹，更捧紅了幾位新生代男演員，今次不論是「城寨四子」林峯、劉俊謙、張文傑、胡子彤以至奸角「王九」伍允龍的表現，都讓觀眾刮目相看！當中「信一」劉俊謙更成為了社交平台的流量密碼，多了大堆自稱「劉太」的女Fans，令劉俊謙獲封為新一代「國民老公」！

劉俊謙有樣有演技，成為最新一代「國民老公」。（Instagram：lauchunhim.terrance）

劉俊謙過往都是青靚白淨的靚仔，但「信一」的造型將其顏值推上高峰，成為社交平台上理想男友外型的指標！

劉俊謙雖然靚仔，但冇偶像包袱，不介意扮網民「劉馬車」，自稱「天水圍劉俊謙」。（YouTube:試當真）

昨日（11日）《九龍城寨之圍城》舉行多場謝票場，其中一場更是超疊馬的特別答謝場，有監製莊澄、葉偉信、導演鄭保瑞攜同古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、喬靖夫、張松枝及童星王尹菁（魚蛋妹）等出席。門票開售前，多名「劉太」為見偶像都急急撲飛追星，很快便賣晒飛，B行正中位置最高價炒至$699，甚至有Fans出高價收飛，表示願意出$800收5月11日謝票場的戲飛。

拍賣網上，有人用$699放售「城寨四子」謝票場B行正中的戲票。（網上圖片）

「城寨四子」跑足幾場謝票場。（梁碧玲攝）

事後不少觀眾在社交平台貼出謝票場花絮，其中一位「劉太」就分享劉俊謙的超暖心舉動，讓眾人羨慕不已。根據該名網民所述，她當時坐在第一行正中間，職員請她和其餘幾位觀眾讓一讓位給四位演員坐低影相，誰知當她想站起時，劉俊謙卻說：「唔使唔使！」然後直接坐在發文者與男朋友前面的地上，完全勁親和，她還飲恨當時太匆忙未有拍低相關片段。

劉俊謙從台灣趕回來出席謝票場，獲不少劉太捧場，有Fans就分享他的暖心舉動。（梁碧玲攝）

而Fans們向劉俊謙遞上禮物，他亦露出驚喜表情說多謝，並細心袋好，之後Fans問：「可唔可以幫我簽個名？」劉俊謙此時已經要站起身，並說：「唔好意思，我要趕下一場，唔好意思，真係唔好意思！」又雙手合十表示歉意。所以即使未能成功索簽名，該名網民亦未有太失望，還說：「第二條片係拎簽名失敗，不過賺咗佢幾句『唔好意思』佢真係好誠懇好靚仔」

正當坐第一排的Fans打算讓位讓劉俊謙影相時，他卻說「唔使唔使！」並直接坐在地上，不想麻煩到觀眾。（Threads@hotsz_hannah）

劉俊謙小心翼翼地把Fans送的禮物收好。（Threads@hotsz_hannah）

劉俊謙雖然趕住去下場謝票而婉拒了簽名，但連番向支持者講對唔住。（Threads@hotsz_hannah）

有網民安撫她說：「錄到道歉片段已經更勝親筆簽名」、「佢句『多謝你』係我咁大個女聽過最好聽嘅一句」、「男人都沉啦！」