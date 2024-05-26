查無此人｜余凱祺互奪銀幕初吻　陳穎妮入行曾遭欺凌︰除衫慢即鬧

香港電影《查無此人》於本周正式上畫，導演是2011年拍過話題之作《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的孫立基。來到今次，兵行險著，嘗試以低成本拍出一部跟香港人關係密切，住屋問題的電影，而演員更作新嘗試，差不多全新人上陣，包括今次接受訪問的余凱祺（Kaylee）與陳穎妮（Winnie）。或許就是小本經營的關係，劇組上下相處融洽有愛，更獲得當演員的一份尊重。



陳穎妮（Winnie，左）與余凱祺（Kaylee，右），在《查無此人》入面，既是鄰居又是好友，但最終會經歷一場出賣。（陳順禎 攝）

土地問題電騙財金陷阱

《查無此人》故事集香港住屋問題、財金騙局、電騙等話題，跟香港人息息相關。而為拍出真實感，電影在真實劏房取景拍攝，是一次真實體驗。Kaylee︰「我個角色初初成日孭住瑜伽墊行，出出入入成日會撞跌嘢。」由於地方淺窄，加上現場收音要熄冷氣，十幾人在一間房內根本就是焗桑拿。Winnie︰「每次拍一個鏡頭就流晒汗，拍完好似做完一場運動咁。」

Kaylee個角色初初成日孭住瑜伽墊行，出出入入經常會撞跌嘢。（《查無此人》劇照）

Kaylee屋企人做地產中介，所以見識過不少劏房單位，笑指拍攝場地算是靚。（陳順禎 攝）

對於劏房的居住環境，兩位未正式經歷過，但就有見識不少。Kaylee︰「屋企人是做地產中介，有見識過不少單位，今次拍攝場地算是靚，我見過成間房只可以放一張床，連坐馬桶都唔可以坐直要就住，沖涼就更加要喺馬桶上面沖。」身為半個經紀，這些單位可以點Sell出去︰「冇嘢好Sell，都係睇價錢，得這個budget就只可以租呢種單位。」

Winnie坦言預算所限，如果要搬出來，住劏房都會接受。（陳順禎 攝）

Winnie自細是住公屋大，細小的生活空間都習以為常，「我有朋友真係住劏房，都有上去坐下，好容易就聽到隔籬房講嘢，朋友話夜晚真係聽到隔籬房夫婦做緊咩，好冇私隱。不過如果好想有私人空間，又只畀得呢個價錢，我都會接受。」

余凱祺Kaylee與陳穎妮Winnie在戲中是鄰居也是朋友，而且慢慢仲產生了感情。（陳順禎 攝）

首拍床上激戰

Kaylee與Winnie在戲中是鄰居也是朋友，而且慢慢仲產生了感情，要上演一場親熱床上場。兩位都是新演員，未拍過親熱戲，斷想不到初吻就是獻給對方。Winnie︰「同男朋友第一次錫都不知所措啦，更何況第一次同女仔錫，更加唔知點咁。」

陳穎妮Winnie在戲飾演性感YouTuber，會穿不同服裝玩cos play。（《查無此人》劇照）

相反Kaylee就以好奇的心態去拍︰「我不時有好多幻想，包括又幻想過自己有冇可能同女仔起埋一齊，經常都抱住不妨一試的心態，所以拍攝時都冇所謂。」由於Winnie的緊張，拍攝期間就發生一件趣事。「起初會好拘緊，要就機位，又要錫得好睇，慢慢演落先自然舒服，演到最後幾個Take，仲因為啜得太大聲，被導演要求細聲啲，令到我好尷尬。」

戲中講到友情出賣到反目，現實中Winnie都有經歷過，但一談起便眼泛淚光︰「一段由小學識到大專的友誼，因為一些誤會，大家又年少氣盛而冇再交往。」（陳順禎 攝）

獲得演員的一份尊重

作為一部小成本製作，兩位都覺得跟劇組有份一條心，而且劇組那份體貼更叫二人感到窩心。Kaylee︰「第一次感受到大家好錫我，好多嘢提點我，在拍攝的10幾日中，大家關係好好。可能因為空間問題，劏房內大家冇隔膜，好好傾，戲裡戲外都會講番大家的表現，想不到有咁多交流。」

+ 3

至於Winnie就覺得有種「終於被人視為演員」的感覺，講得出呢句，明顯之前有過些不快經歷。「我哋做食物鏈最低層，都一定會被人欺負，試過有次做臨記，件戲服好多鈕好難除，我除慢咗即被服裝鬧。『嗱嗱聲除出嚟啦，我要走喇！」我答好好好，隔咗一陣仲未除到，佢就大力拍我度門︰『你搞咁耐呀，除件衫咋喎。』當時內心已經好唔開心，令我邊落淚邊除埋最後幾粒，到交回服裝時我有跟對方說︰『對唔住，我唔識除。』對方還是要講一句︰『又唔講，問你又唔答，阻住人轉場。』」整個感覺是難受，所以來到今次獲得團隊的禮待，令Winnie感受到做演員應該有的一份尊重。