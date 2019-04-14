【金像獎2019】《淪落人》黃秋生捨棄野獸演出　回歸平淡更見高章

本屆香港電影金像獎最佳男主角之爭相當激烈，《淪落人》黃秋生大戰《逆流大叔》吳鎮宇，兩位好戲之人都值得走上頒獎台，結果由秋生勝出。 秋生前兩次封帝的作品，都屬於野獸式癲喪演出，今次在《淪落人》扮演半身不遂的獨居老人，沒有血腥與猙獰的催化，回歸平淡卻更觸動觀眾的心。

演殺人犯入型入格，仲攞埋影帝，但對秋生來說，卻是不堪回首的往事。（影片截圖）

黃秋生首部參演電影是1985年的《花街時代》，到80年代末正式由公仔箱轉戰大銀幕，產量之多拍得住周潤發、劉德華及周星馳等巨星，但大部分時間都是演歹角或跟班為主。奸人演得好，比忠忠直直的角色更難，在1993年，秋生遇上一個將奸發揮到淋漓盡致的角色──《八仙飯店之人肉叉燒飽》的殺人犯「王志恆」。

當年電影未上映便引起轟動，故事改編自澳門八仙飯店滅門血案，曾於香港犯下殺人放火罪的黃志恆（戲中改為王志恆），涉殺害飯店東主鄭林一家7口、鄭妻母親與姨母，以及飯店職員兼堂兄，共10人，雖然當年澳門警方已落案起於黃志恆並將他收監，但黃在獄中兩度尋死，最後以汽水蓋成功割脈自殺，而警方未能將他定罪，案件被迫結束。

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《人肉叉燒飽》前秋生已演過多個大奸大惡的歹角，但「王志恆」將他的「惡戲胞」推到極致，由電影開場一幕殺人放火戲，足以交代這個角色有幾恐怖，及後改名換姓在澳門生活，陰森可怖的樣子絲毫未改，一個眼神足以叫人心寒，更遑論殺人場口有幾震撼，秋生就連斬肉手勢都入型入格，完全不覺得他在演戲。雖然電影被列為三級片，但當年吸引大批市民入場一睹其神級演出，票房高達1500萬，秋生憑這部作品首次拿下影帝，著實是眾望所歸。

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撳釘華～（影片截圖）

90年代中起，秋生的產量去到高峰，但不論是大製作還是爛片，都不影響他的演出質素，《古惑仔》系列的「大飛」、《伊波拉病毒》的「阿雞」以及《風雲─雄霸天下》的「劍聖」，都令觀眾留下深刻印象。到1998年，秋生遇上另一部令他再奪小金人的電影──《野獸刑警》。

當年秋生喪拍爛片加上患病發福，情緒低落到想死，但對影迷來說，是這位戲精的一個重要階段。

聽個名就知重口味，打打殺殺是基本，這部戲不單挑戰觀眾的視覺感官，還有心理上的衝擊，秋生飾演的「爛鬼東」，是個欠缺紀律、游走於黑白兩道的警察，跟黑幫大佬的關係比上司還要好。片末一場重頭尋仇戲，講述秋生因黑幫好友張耀揚被手下譚耀文殺死，歇斯底里地追殺對方，明明已身受重傷，卻像頭野獸般去報仇，一句充滿愁狠的「撳釘華～」叫到觀眾心坎裡。

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前方是絕路，希望在轉角，《淪落人》平平淡淡卻意義無限。

入行30幾年，秋生演過逾200部電影，他曾受訪說過為自己演太多爛片感到羞恥，最滿意的作品亦不是得獎電影，與梁朝偉、劉青雲等、觀眾心目中跟他同級的演員，亦自覺被比下去，近年更因政治立場而遭封殺，年紀大、產量急跌，到接近花甲之年才迎來低谷，卻遇上一部平平淡淡、但勝在貼地感人的低成本小品《淪落人》。

《淪落人》成本只有300萬，秋生零片酬接拍，扶新晉導演陳小娟一把。

沒有狂吼，沒有血腥，沒有殺人，秋生扮演的是「三失」獨居老人，失婚、失業及失身（下半身癱瘓），對人生失望透頂，做人目標是等死，負能量爆燈，偏偏遇上心地善良又滿懷理想的「賓賓」家傭，互相在對方身上尋找安慰，發展成一場追逐夢想的感人戲碼。

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戲中秋生最激動的戲份，極其量只是爆粗幾句，但吸引到觀眾的是，面對兒子的一臉父愛、回憶過去的一臉悲愁，還有對待家傭的一臉溫柔，放下猙眉怒目的演技，更覺細水長流，老土點說，假若沒有過往的經歷，造就不了這樣的表演，縱然我們從不懷疑，黃秋生真係好好戲。