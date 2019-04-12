【我的五步男朋友】主角Cole Sprouse多才多藝　雜誌界知名攝影師

美國電影《我的五步男朋友》（Five Feet Apart）講述兩位「囊腫性纖維化病」（Cystic Fibrosis）患者Stella（Haley Lu Richardson飾）與Will（高爾薛包斯）在同一間醫院治療，兩人由相識到相戀，但為了預防互相感染，他們之間必須保持數步之遙的苦戀故事。

除了被劇情感動的同時，迪士尼童星出身的男主角Cole Sprouse也相當吸睛，即使化上「病態」的妝容，但也難掩他俊朗的五官。

現時26歲的Cole Sprouse與雙胞胎哥哥Dylan Sprouse早在8個月大時便開始了演藝事業，當中最突出的作品要數2005年迪士尼處境喜劇《The Suite Life of Zack & Cody》與2008年的續作《The Suite Life On Deck》，Cole在劇中飾演Cody Martin。此前，在2000年至2002年，他還曾經出演過7集美國經典處境劇《Friends》。

Cole與Jennifer Aniston在《Friends》中的對手戲。（網絡圖片）

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打開知名度之後，Cole繼續參演了不少電影同劇集，在Selena Gomez主演的迪士尼劇集《Wizards of Waverly Place》以及Miley Cyrus主演的《Hannah Montana》中都曾以「Cody Martin」的角色客串過，更在2011年打造了以該角色為主角的電影《The Suite Life Movie》，可見影響力之大。

Cole（右）與哥哥（左）曾經在Miley Cyrus主演的迪士尼劇集《Hannah Montana》的第三季第19集中客串。（GettyImages）

讀考古熟悉衛星意象

其實Cole不止外表俊朗、演技好，學術成績也不俗。他於2011年入讀紐約大學人文學科中的考古學，曾參與挖掘及研究工作，而且對地理信息系統以及衛星意象相當熟悉，還在保加利亞的地下挖掘工作中挖出過戴歐尼修斯的面具。

在完成學業後，Cole以美國CW電視網（The CW Television Network）劇集《河谷鎮》（Riverdale）中的「Jughead Jones」一角回歸娛樂圈，演技備受讚賞，沒有令大眾失望。暌違8年，他憑藉《我的五步男朋友》再次登上大銀幕，上演一段令人動容的虐戀。

許多童星長大後樣貌都不如小時候可愛，不過Cole脫去稚氣之後，依然陽光有型，令不少看著他長大的觀眾感到欣慰。（GettyImages）

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此外，Cole在攝影方面的造詣也很高，大學期間就推出了個人攝影網站，是一位專業的攝影師，現在也為《Teen Vogue》、《ELLE》、《L'Uomo Vogue》（意大利男裝雜誌）、《The Sunday Times Style》以及《W Magazine》等知名時尚雜誌拍攝，還與不少荷里活明星以及歌手合作過，包括Laura Harrier、Lana Condor、Sam Smith等。而在他的社交平台中，大多是展示自己的攝影作品，無論人像、風景等，他都游刃有餘，絕對是內外兼備的才子。

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Cole為《WSJ. Magazine》拍攝的Laura Harrier。（IG圖片）