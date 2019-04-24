一齣戲證實「黑寡婦」由細靚到大！　性感女神施嘉莉祖安遜成長史

說到「復仇者聯盟」中的第一美，相信不少觀眾都會直覺想到由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的「黑寡婦」吧！雖然到了後期由於「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）的加入，讓黑寡婦的人氣稍微被瓜分，但身為元老級的復仇者依然有着不敗的優勢地位，就算《復仇者聯盟4：終局之戰》象徵着初代復仇者故事的結束，但黑寡婦的獨立電影也正在準備拍攝當中。

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜性感又有型。（劇照）

如同羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）或基斯伊雲斯（Chris Evans），施嘉莉祖安遜近年來的拍攝重心都放在Marvel系列，不過熟悉她的影迷都知道，施嘉莉祖安遜可是童星出身，加入Marvel電影宇宙（MCU）前她的角色戲路也是千變萬化，唯一不變的就是那張兼具古典優雅與性感風情的盛世美顏，接下來我們就來細數施嘉莉祖安遜演員之路的各階段代表作吧！

少女時期，1994～2000

施嘉莉祖安遜其實出生在一個並不富裕的家庭，從小她的母親就帶着她到處試鏡，這段時期她的作品中最知名的就是由1998年Robert Redford執導的《情深說話未曾講》（The Horse Whisperer），施嘉莉祖安遜這時才14歲，在電影中飾演一位憂傷、不願開口說話的憂鬱少女，她展現了與年齡不符的成熟演技，此時的她五官輪廓和臉型已經和現在十分相似了。

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+ 4 + 3 + 2

文藝女青年時期，2000～2004

不少資深影迷都是在2003年由Sofia Coppola執導的《迷失東京》（Lost in Translation）中發現施嘉莉祖安遜，她在片中飾演一位身在異國的寂寞少婦，雖然此時她才19歲，但與老牌巨星Bill Murray也毫不遜色。

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+ 11 + 10 + 9

2004年，她演出了由荷蘭畫家維梅爾（Vanmeer）的名畫改編的同名作品，《Girl with a Pearl Earring》，片中她的扮相與那幅經典名畫簡直一模一樣。

《Girl with a Pearl Earring》劇照

性感女神時期，2005～2010

這個時期的施嘉莉祖安遜是影迷們公認的「顏值巔峰」了，最具代表性的作品就是由活地亞倫（Woody Allen）執導的《迷失決勝分》（Match Point），片中的施嘉莉祖安遜帶着致命的危險誘惑，再加上與男主角Jonathan Rhys Meyers的大膽激情戲，這部片可說讓施嘉莉祖安遜的性感女神光芒表露無遺。

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+ 4 + 3 + 2

動作女星時期，2010～

在《鐵甲奇俠2》中黑寡婦與Tony Stark初見面時的性感扮相，相信不少影迷至今仍記憶猶新。自從2010年接下黑寡婦一角後，施嘉莉祖安遜的拍片類型開始以動作片為主，除了Marvel系列外，2014年上映、台灣觀眾熟悉的《LUCY：超能煞姬》、2017年上映，由日本經典動畫改編的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell），都奠定了這位新一代動作片女星的地位。

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+ 7 + 6 + 5

此時施嘉莉祖安遜的片酬身價也來到了巔峰，根據2018年的外媒報導《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的片酬，施嘉莉祖安遜已經和同劇的男星薪水不相上下，都有1500萬美金的驚人收入。

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+ 13 + 12 + 11

作品經歷如此輝煌的她，今年其實才34歲，而黑寡婦的任務結束後，施嘉莉祖安遜又會帶來甚麼不一樣的作品令影迷耳目一新呢？相信所有觀眾都非常期待呢！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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