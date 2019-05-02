李小龍首部荷里活電影《醜聞喋血》　唯一一次演反派已鋒芒畢露

動作巨星李小龍雖然已逝世45年，但他對電影界的貢獻及影響，至今仍叫人津津樂道。相信觀眾對他的作品仍然印象深刻，不計童星年代拍攝的電影，《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及未殺青的《死亡遊戲》，3年5部戲，令李小龍成為史上一大電影Icon。

李小龍於《醜聞喋血》戲份不多，但其好身手足以吸引觀眾目光。

唔知仲以為李小龍先係主角。（網上圖片）

以上提及的都是影迷無限翻睇的經典，但大家又有否看過李小龍第一部荷里活電影？50年前上映的《醜聞喋血》（Marlowe）是李小龍進軍美國影壇的第一部作品，他飾演黑社會殺手「黃宏度」（Winslow Wong），是一名反派，出場時間不多，最後更墮樓慘死。

雖然只是個大配角，但李小龍的演出絕無欺場，其中一幕講述他到男主角的辦公室搗亂，施展招牌飛踢，幾下身手就掃晒成個場，相當精彩。

更多精彩場面

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呢一吓經典飛踢原來一早出現。（網上圖片）

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