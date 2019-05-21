【極北】嚴寒下絕地求生冇可能？　專家提醒唔好睇小呢幾樣隨身物

電影《極北》講述飛行員 因飛機失事而被困於荒蕪的北極，孤身面對大自然，他只好以飛機殘骸為家，捕魚為生，並在積雪拼砌出巨型「SOS」字句求救。隨後更遇上另一肇事的受傷乘客，要面對獨自上路求生，還是負人道責任，帶著她逃生？ 故事結局如何要入場收看，不過有極地探險專家看過電影後，就讚賞有好幾個設定非常真實和實用，並的確可救回你一名，到底係邊幾樣呢？學定冇壞。

墮機後，男主角只好在飛機殘骸內度日，這種四野無人獨自面對的生活，好為磨人。（《極北》劇照）

響鬧手錶鼓勵你

有外媒就找來極地探險家Eric Larsen拆解電影，他既是作家，又是氣候變化專家，花了十多年在極地生活，由滑雪、行走、攀爬，甚至踩單車都試過，對於電影的設定，有樣嘢他率先讚。戲中你會經常聽到男主角Overgard的數字手錶鬧鐘不斷發出咇咇聲，作用是提醒他處理那些日常事務。Eric︰「要在這極地下，保持一個持續的工作日程是非常重要，當你覺得這個地方試圖想殺死你時，你要堅持這個時間表並激勵自己。」而手錶的響鬧聲就是一個好好的提醒，比起你自覺地看時間去處理工作更有動力。

男主角為救另一肇事傷者，嘗試自行拖雪撬去帶她走。（《極北》劇照）

保持身體乾爽為首要

戲中，男主角Overgard只有一件紅色外套，即使更大勞動，流出大量汗水，還是要穿這套衫。不過專家解說在北極生存，能保持身體乾燥是非常重要，因為濕了的衣服會令你加速流失身體熱能，所以想保持體溫就必先保持乾爽。「我當時差不多每日都花幾小時，在帳篷裡的爐前哄乾衣服。所以在大運動量下，先脫掉部份衣服是有需要的。」

一支火棒是求生必備，不過你未必一定有。（《極北》劇照）

照明火棒救你一命

在電影開始不久，男主角Overgard在營地附近發現北極熊的蹤跡，你以為這是電影增添的緊張情節，但Eric就強調這是常見的「生活危機」。「這是非常緊張的，因為你當下知道自己不是食物鏈的頂層，而戲中Overgard不得不放出照明彈以嚇跑北極熊，他所做的正是我平時會做的反應。」可惜照明火棒不是隨便就有的工具，所以晚間生火亦是跟野獸保持距離，好好的自保方法。