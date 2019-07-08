法國女導演年幼時遭母親迫拍裸照　成《花花公子》雜誌最年輕女模

法國女導演Eva Ionesco近日推出新作品《Golden Youth》，找來法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）與兒子Lukas Ionesco上演一場大膽性關係。 Eva Ionesco的自身經歷比電影更戲劇性，她年幼時在母親誘導下拍攝裸照，11歲時更成為成人雜誌《花花公子》的模特兒，種種經歷影響了她的作品以及人生。

Eva Ionesco兒子Lukas Ionesco與伊莎貝雨蓓於戲中有一段禁忌關係。（電影劇照）

現年53歲的Eva Ionesco身兼導演、演員及編劇多職，但對比電影作品，觀眾對她的認識來自其特殊經歷。Eva Ionesco的母親Irina Ionesco是一名攝影師，以拍攝色情照片而聞名，但她最為人所關注的作品，竟然是女兒的裸照。Eva Ionesco自5歲起便成為母親的專屬模特兒，但拍攝的造型及主題都是渲染色情，有些照片可謂不堪入目。

Eva Ionesco（左）如圖中年紀時，被母親逼迫拍下大量意識不雅的照片。（網上圖片）

但這些「賣女求榮」的照片，引起了成人雜誌《花花公子》（Playboy）的注意，年僅11歲的Eva Ionesco成為了《花花公子》最年輕的女模，拍下一輯全裸照片；兩年後，她又出現於另一成人雜誌《Penthhouse》，原來母親向雜誌兜售她的裸照，還未踏入青春期，Eva Ionesco便成為人所皆知的裸照女模。

Eva Ionesco現已擁有家庭，看似已擺脫過去陰霾。（Getty Images）

雖然拍裸照是不光彩的事，Eva Ionesco卻因此獲得演出電影的機會，她首部大銀幕作品是名導波蘭斯基（Roman Polanski）執導的《The Tenant》，往後演出了共70部影視作品，當中包括涉及兒童色情劇情的禁片《Maladolescenza》。到2006年，Eva Ionesco當上導演，並於2011年拍下自傳式的話題作《My Little Princess》。

Eva Ionesco將自身慘痛經歷拍成電影《My Little Princess》，但被批評畫面太華麗而失焦。（電影截圖）

這部作品講述的，正是Eva Ionesco童年時期拍裸照的經歷，由伊莎貝雨蓓飾演母親一角。電影大膽地呈現小女孩被母親塑造成過份冶艷的形象，不單自信地擺出誘惑姿勢拍照，與赤裸身體的少男一同拍照亦毫無懼色，而女孩與母親的關係並非對立，而是體現出近乎畸形的親情，加上色彩夢幻的包裝，結果影評人及觀眾認為這部電影訊息模糊，有失本質。

更多《My Little Princess》震撼場面

+ 11 + 10 + 9

據悉，因Eva Ionesco的母親失去撫養權，她自12歲起由他人撫養，其後她更三次向法院起訴，除了控告母親對她精神虐待，亦要求法庭沒收裸照，最終在1998年，其母須交出裸照底片兼賠償1萬歐元。而更駭人聽聞的內幕是，有指Eva Ionesco的母親因姦成孕而誕下她，而施暴者竟是外公，即母親與上一代亂倫，或許這就是禍延下一代的原因。